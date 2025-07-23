Мягкий великан: девушка везде путешествует с 22-килограммовым псом на спине (видео)

Жительница Нью-Йорка Джейки Джейкоб стала звездой в соцсетях после того, как показала, как перевозит свою гигантскую собаку по кличке Люми в общественном транспорте. Девушка все делает по правилам, несмотря на внушительный вес животного.

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Самоед, весящий около 50 фунтов (более 22 кг), не просто ездит в метро, он путешествует в огромном рюкзаке за спиной своей хозяйки. О своем питомце американка рассказала в одном из видео в TikTok.

Люми — самоед весом около 50 фунтов (более 22 кг), и он не просто ездит в метро, а путешествует на спине хозяйки в специальном рюкзаке. Началось все с большого синего мешка из IKEA, в котором Джейки вырезала отверстия для лап, чтобы соответствовать требованиям MTA: по правилам, животные в метро допускаются только в контейнерах или сумках.

"Он был еще щенком, когда мы переехали в Нью-Йорк. Но уже тогда весил больше нормы. Пришлось проявить креатив", — вспоминает Джейки.

С тех пор Люми стал настоящей легендой подземки. Его видео, где он уютно устроился за спиной хозяйки, собрало более 1,2 миллиона просмотров на TikTok. Пользователи в восторге:

"Как удалось запихнуть белого медведя в рюкзак?";

"Бедная твоя спина — но какая прелесть";

"Я бы просто плакала от счастья, увидев его вживую".

Люми — самоед весом около 50 фунтов (более 22 кг) Фото: TikTok

По словам Джейки, Люми обожает поездки. Внимание прохожих, поглаживания и восхищенные взгляды явно приходятся ему по душе.

"Ему правда нравится. Он чувствует себя суперзвездой. А мне нравится видеть, как люди улыбаются, когда встречают нас", — говорит она.

Но на этом история не заканчивается. Недавно Люми сыграл важную роль в жизни своей хозяйки. Он стал "свидетелем, несущим кольца" на ее свадьбе. В белом пушистом виде он прошел по проходу с кольцами, вызвав умиление у всех гостей.

"Это был волшебный момент. Все началось с рюкзака в метро, а теперь он с нами на алтаре. Это прекрасно", — вспоминает Джейки.

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