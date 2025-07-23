М'який велетень: дівчина скрізь подорожує з 22-кілограмовим псом на спині (відео)

Мешканка Нью-Йорка Джейкі Джейкоб стала зіркою в соцмережах після того, як показала, як перевозить свою гігантську собаку на прізвисько Люмі в громадському транспорті. Дівчина все робить за правилами, попри значну вагу тварини.

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Самоїд, що важить близько 50 фунтів (понад 22 кг), не просто їздить у метро, він подорожує у величезному рюкзаку за спиною своєї господині. Про свого вихованця американка розповіла в одному з відео в TikTok.

Люмі — самоїд вагою близько 50 фунтів (понад 22 кг), і він не просто їздить у метро, а подорожує на спині господині в спеціальному рюкзаку. Почалося все з великого синього мішка з IKEA, в якому Джейкі вирізала отвори для лап, щоб відповідати вимогам MTA: за правилами, тварини в метро допускаються тільки в контейнерах або сумках.

"Він був ще цуценям, коли ми переїхали до Нью-Йорка. Але вже тоді важив більше норми. Довелося проявити креатив", — згадує Джейкі.

Відтоді Люмі став справжньою легендою підземки. Його відео, де він затишно влаштувався за спиною господині, зібрало понад 1,2 мільйона переглядів на TikTok. Користувачі в захваті:

"Як вдалося запхати білого ведмедя в рюкзак?";

"Бідна твоя спина — але яка краса";

"Я б просто плакала від щастя, побачивши його наживо".

Люмі — самоїд вагою близько 50 фунтів (понад 22 кг) Фото: TikTok

За словами Джейкі, Люмі обожнює поїздки. Увага перехожих, погладжування і захоплені погляди явно припадають йому до душі.

"Йому справді подобається. Він почувається суперзіркою. А мені подобається бачити, як люди посміхаються, коли зустрічають нас", — каже вона.

Але на цьому історія не закінчується. Нещодавно Люмі зіграв важливу роль у житті своєї господині. Він став "свідком, що несе обручки" на її весіллі. У білому пухнастому вигляді він пройшов по проходу з обручками, викликавши розчулення у всіх гостей.

"Це був чарівний момент. Усе почалося з рюкзака в метро, а тепер він із нами на вівтарі. Це прекрасно", — згадує Джейкі.

Раніше Фокус повідомляв, що кішка вирішила, що вона курка і не відходить від зграї. За словами господарів, вона гуляє разом із птахами, копіює їхні рухи й не залишає курник

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.