Женщина заходит в новый дом с лабрадором: через минуту произошло неожиданное (видео)

Девушка из Шотландии Марф недавно переехала в новый дом в Австралии, а на новоселье взяла с собой лабрадора с кличкой "Медведь" (на английском Bear). Через несколько секунд собака решила выйти "прогуляться" через окно в сад, что повлекло дальнейший конфуз.

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Радость от новоселья для девушки чуть не завершилась неприятностями от поведения четвероногого, как это видно на ролике блогера на странице в TikTok.

Видео с лабрадором стало вирусным — набрало более 7,6 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как женщина с радостным голосом заходит в новый дом, а ее собака быстро начала изучать новое помещение. Но через несколько секунд счастье сменилось ступором, когда Беар пытался выйти в сад, но не через отверстие для животных, а через окно.

"Мой пес только что влетел прямо в стеклянное окно и разбил его... о Боже, я вообще не знаю, что делать!" — откровенно говорит Марф.

Впоследствии увидела, что ее четвероногий целый и невредимый, а также не имел визуальных ран или царапин. Позже девушка выложила новый ролик, где подробнее рассказала о курьезности ситуации, в которую попал любимец.

По слова женщина, у ее собаки "череп как у быка", а сам он "все в порядке — голова целая, никаких ранений... лапы тоже полностью невредимы, не было ни одного стекла или порезов".

"Я очень рада, что он не пострадал, хотя немного испугался — но сегодня уже ведет себя, как всегда. Мы установили безопасное стекло, которое выглядит так же, но значительно толще", — отметила она.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику девушки юзеры сразу начали высказывать свое беспокойство и давать советы относительно стекла. Многие заметили, что стекло было слишком хрупким, как для размещения на уровне пола или рядом с дверью.

Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Работаю в оконной компании, и такое стекло — нарушение строительных норм! Стекло на уровне пола или возле дверей должно быть закаленным, и точно не должно было бы так легко разбиться";

"На вашем месте я бы проверил все остекление в доме";

"Подождите, это что — однослойное стекло? Я таких не видел еще с детства. У вас что, нет тройного остекления?"

"Серьезно, это совсем не то стекло, которое должно быть в таком месте!";

"Хорошо, что ни собака, ни потенциально другие не пострадали".

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