Жінка заходить у новий будинок із лабрадором: за хвилину сталося неочікуване (відео)

Дівчина з Шотландії Марф нещодавно переїхала в новий будинок в Австралії, а на новосілля взяла з собою лабрадора з кличкою "Ведмідь" (англійською Bear). За кілька секунд собака вирішив вийти "прогулятися" через вікно до саду, що спричинило подальший конфуз.

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Радість від новосілля для дівчини ледве не завершилася неприємностями від поведінки чотирилапого, як це видно на ролику блогерки на сторінці в TikTok.

Відео з лабрадором стало вірусним — набрало понад 7,6 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як жінка з радісним голосом заходить в нову оселю, а її собака швидко почав вивчати нове помешкання. Та за кілька секунд щастя змінилося на ступір, коли Беар намагався вийти до саду, але не через отвір для тварин, а через вікно.

"Мій пес щойно влетів прямо у скляне вікно і розбив його… о Боже, я взагалі не знаю, що робити!" — відверто каже Марф.

Згодом побачила, що її чотирилапий цілий та неушкоджений, а також не мав візуальних ран чи подряпин. Пізніше дівчина виклала новий ролик, де детальніше розповіла про курйозність ситуації, в яку потрапив улюбленець.

За слова жінка, в її собаки "череп як у бика", а сам він "усе гаразд — голова ціла, жодних поранень… лапи теж повністю неушкоджені, не було жодного скла чи порізів".

"Я дуже рада, що він не постраждав, хоча трохи злякався — але сьогодні вже поводиться, як завжди. Ми встановили безпечне скло, яке виглядає так само, але значно товстіше", — зазначила вона.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика дівчини юзери одразу почали висловлювати своє занепокоєння та давати поради щодо скла. Багато хто зауважив, що скло було надто крихким, як для розміщення на рівні підлоги або поруч із дверима.

Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Працюю у віконній компанії, і таке скло — порушення будівельних норм! Скло на рівні підлоги або біля дверей має бути загартованим, і точно не мало б так легко розбитися";

"На вашому місці я б перевірив усе скління в будинку";

"Чекайте, це що — одношарове скло? Я таких не бачив ще з дитинства. У вас що, немає потрійного скління?"

"Серйозно, це зовсім не те скло, яке має бути в такому місці!";

"Добре, що ні собака, ні потенційно інші не постраждали".

Раніше Фокус повідомляв про реакцію кота на розрив пари. Рудий кіт Джинджер, який залишився після розриву жити з дівчиною, розбив їй серце, коли болісно відреагував на відсутність чоловіка.

Згодом стало відомо, як кішка почала жити разом з курми. За словами господарів, вона гуляє разом із птахами, копіює їхні рухи та не покидає курник, ніби вважає себе частиною зграї.