Подобрали на улице: собака по имени Дали стала художницей и покоряет мир искусства (фото)

В Индии пара спасла щенка лабрадора с улицы и воспитала его. Впоследствии владельцы начали замечать, что Дали, названная в честь знаменитого испанского художника, тоже начала проявлять способности к искусству.

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Сейчас в активе собаки уже есть 37 работ, а в планах владельцев устроить выставку работ и презентации по всему миру, сообщает WhatstheJam.

46-летний Снеганшу Дебнатх и 38-летняя Хой Чоудхури, которые занимаются художественными работами, рассказывают, что нашли на улице щенка два года назад, когда Дали было менее двух месяцев. Пара приютила самку лабрадора, а потом заметили — четвероногий тянется к искусству.

Снеганшу и Хой вместе с Дали Фото: Jam Press Дальше работает над своим шедевром. Фото: Jam Press

Сейчас Дали проводит свое время за рисованием нетоксичными акварельными красками на ручной бумаге. Для вдохновения ей включают джаз, а награждают — лакомством из курицы.

"Она тихонько прокрадывалась в мастерскую, тянула кисти и даже иногда ходила в туалет прямо на пол. Сначала мы думали, что она просто безобразничает, а потом поняли: она хочет быть частью процесса", — рассказывает Хой.

После того как собаке дали специально безопасную кисть, пара была поражена результатом. Они заметили, что Дали начала прикасаться ею к холсту, так и создала свою первую работу.

"Мы подпрыгивали, как сумасшедшие. Это был настоящий взрыв эмоций, как искра — электрический момент", — признается Снеганшу.

Сейчас в активе первой собаки-мистики в Индии уже есть 37 работ, а одно из самых известных полотен фанаты сравнивают с "птицей в полете". В то же время Дали особенно любит синий и желтый — цвета, которые собаки видят четко.

Далее показывает рабочую кисть Фото: Jam Press Далее создала уже 37 работ Фото: Jam Press

"Она рисует только тогда, когда хочет. Иногда просто смотрит на нас, будто говорит: "Сегодня — нет", и идет на балкон. А бывает — наоборот, не остановить", — добавляет госпожа Хой.

Журналисты пишут, что картины Дали стали вирусными в соцсетях, и она даже помогает собирать средства на благотворительность. В частности, в 2025 году вышел календарь с ее работами, а собранные деньги пошли на ветеринарную помощь спасенным животным. Собака также рисовала вживую на публичных мероприятиях — на пляже в Гоа и на выставке Petex в Хайдарабаде, где она оставалась абсолютно спокойной и сосредоточенной.

"Она ведет себя как настоящая профи. Спокойная, собранная и просто обожает внимание", отмечает господин Снеганшу.

Сейчас индийская пара планирует еще больше развивать художественную карьеру Дали: провести выставку, устроить благотворительный аукцион и даже организовать арт-ритрит в Гималаях. Госпожа Хой говорит, что им часто приходится слышать упреки о том, что собака не может рисовать и быть настоящим художником.

"Искусство не принадлежит только людям. Дальше уже изменила представление многих — мазок за мазком, лапка за лапкой", — прямо отвечает индианка.

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