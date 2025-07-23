Підібрали на вулиці: собака на ім"я Далі стала художницею і підкорює світ мистецтва (фото)

В Індії пара врятувала цуценя лабрадора з вулиці та виховало його. Згодом власники почали помічати, що Далі, названа на честь знаменитого іспанського художника, теж почала проявляти хист до мистецтва.

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Наразі в доробку собаки вже є 37 робіт, а в планах власників влаштувати виставку робіт і презентації в усьому світі, повідомляє WhatstheJam.

46-річний Снеганшу Дебнатх та 38-річна Хой Чоудхурі, які займаються мистецькими роботами, розповідають, що знайшли на вулиці цуценя два роки тому, коли Далі було менш як два місяці. Пара прихистила самицю лабрадора, а згодом помітили — чотирилапа тягнеться до мистецтва.

Снеганшу та Хой разом з Далі Фото: Jam Press Далі працює над нвоим шедевром Фото: Jam Press

Зараз Далі проводить свій час за малюванням нетоксичними акварельними фарбами на ручному папері. Для натхнення їй вмикають джаз, а нагороджують — ласощами з курки.

"Вона тихенько прокрадалася в майстерню, тягнула пензлі та навіть іноді ходила в туалет прямо на підлогу. Спершу ми думали, що вона просто бешкетує, а потім зрозуміли: вона хоче бути частиною процесу", — розповідає пані Хой.

Після того як собаці дали спеціально безпечний пензель, пара була вражена результатом. Вони помітили, що Далі почала торкатися ним до полотна, так і створила свою першу роботу.

"Ми підстрибували, як божевільні. Це був справжній вибух емоцій, як іскра — електричний момент", — зізнається Снеганшу.

Наразі в доробку першої собаки-мистикині в Індії вже є 37 робіт, а одне з найвідоміших полотен фанати порівнюють із "птахом у польоті". Водночас Далі особливо полюбляє синій і жовтий — кольори, які собаки бачать найчіткіше.

Далі показує робочого пензля Фото: Jam Press Далі створила вже 37 робіт Фото: Jam Press

"Вона малює тільки тоді, коли хоче. Іноді просто дивиться на нас, ніби каже: "Сьогодні — ні", і йде на балкон. А буває — навпаки, не зупинити", — додає пані Хой.

Журналісти пишуть, що картини Далі стали вірусними у соцмережах, і вона навіть допомагає збирати кошти на благодійність. Зокрема, у 2025 році вийшов календар із її роботами, а зібрані гроші пішли на ветеринарну допомогу врятованим тваринам. Собака також малювала наживо на публічних заходах — на пляжі в Гоа та на виставці Petex у Хайдарабаді, де вона залишалася абсолютно спокійною й зосередженою.

"Вона поводиться як справжня профі. Спокійна, зібрана і просто обожнює увагу", відзначає пан Снеганшу.

Наразі індійська пара планує ще більше розвивати мистецьку кар’єру Далі: провести виставку, влаштувати благодійний аукціон і навіть організувати арт-ритрит у Гімалаях. Пані Хой каже, що їм часто доводиться чути закиди про те, що собака не може малювати та бути справжнім художником.

"Мистецтво не належить лише людям. Далі вже змінила уявлення багатьох — мазок за мазком, лапка за лапкою", — прямо відповідає індійка.

Раніше Фокус розповів, як собака встановив світовий рекорд. Кокер-спанієль успішно проїхав на скейтборді тунелем, у якому стояло 40 людей, під час фільмування сцен до італійського серіалу Lo Show Dei Record, і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Згодом стало відомо, що дівчина скрізь подорожує з 22-кілограмовим псом на спині. Мешканка Нью-Йорка Джейкі Джейкоб стала зіркою в соцмережах після того, як показала, як перевозить свою гігантську собаку на прізвисько Люмі в громадському транспорті.