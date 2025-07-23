Женщина отказалась от туалетной бумаги и погасила ипотеку всего за 7 лет (фото)

Женщина рассказала, что благодаря отказу от лишних трат и переходу на "жесткий режим бережливости" ей удалось выплатить ипотеку за дом с четырьмя спальнями всего за семь лет. Она отказалась от туалетной бумаги, выбрав более экономичное решение.

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Кристин Лан из Канады стала настоящим символом экономного образа жизни. Об этом пишет Daily Star.

Среди ее самых необычных решений был полный отказ от туалетной бумаги. Вместо этого она купила биде за 150 долларов (6200 гривен), что, по ее словам, значительно сократило ежемесячные траты.

"Мы заметили, что на туалетную бумагу уходит больше, чем казалось. Поэтому решили один раз потратиться, чтобы потом забыть об этой статье расходов", — объяснила Кристина.

Кристин Лан из Канады стала настоящим символом экономного образа жизни Фото: SWNS

Ее бережливость не ограничилась санузлом. Женщина сама делает себе средства по уходу за кожей из масел, которые обычно используются на кухне. Косметику и уходовые продукты она тоже заменила домашними аналогами. А вместо шампуня в пластиковых бутылках покупает твердый за 10 долларов (418 гривен), которого хватает на полгода.

"Я хотела пользоваться натуральными продуктами, но не тратить на них целое состояние. Так все и началось — с ухода за кожей, а потом распространилось на весь быт", — рассказала она.

Помимо этого, Кристин предпочитает покупать долговечную посуду — например, чугунные сковороды вместо тефлоновых. Ее философия проста: разумные вложения сейчас помогут сэкономить в будущем.

Женщина сама делает себе средства по уходу за кожей Фото: SWNS

Этот подход позволил ей не только выплатить ипотеку в сжатые сроки, но и впервые в жизни свозить своих детей, 15 и 17 лет, в поездки — в Мексику, на Кубу и на Карибы.

"Раньше мы даже не могли позволить себе полет всей семьей. Только в прошлом году дети впервые сели в самолет", — поделилась Кристина.

Женщина уверена: экономия — это не отказ от радостей, а благодарность за то, что уже есть.

"Многие покупают новую одежду, чтобы почувствовать себя лучше. А я просто благодарна за каждый день. Это принесло в нашу семью больше счастья, чем шопинг", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что женщина переехала в дом престарелых в 38 лет. После расставания и дорогого съема жилья, 38-летняя австралийка нашла уют и душевное спокойствие в необычном месте. Теперь она живет там больше года и не собирается возвращаться к привычному городскому ритму.

Также стало известно, что парень начал бизнес стоимостью $400 в подвале у мамы. Спустя 10 лет его компания DankStop была куплена за 4 миллиона долларов, а сам он стал одним из заметных предпринимателей в быстрорастущей индустрии.