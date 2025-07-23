Жінка відмовилася від туалетного паперу і погасила іпотеку всього за 7 років (фото)

Жінка розповіла, що завдяки відмові від зайвих витрат і переходу на "жорсткий режим ощадливості" їй вдалося виплатити іпотеку за будинок із чотирма спальнями всього за сім років. Вона відмовилася від туалетного паперу, обравши більш економічне рішення.

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Крістін Лан з Канади стала справжнім символом економного способу життя. Про це пише Daily Star.

Серед її найбільш незвичайних рішень була повна відмова від туалетного паперу. Замість цього вона купила біде за 150 доларів (6200 гривень), що, за її словами, значно скоротило щомісячні витрати.

"Ми помітили, що на туалетний папір іде більше, ніж здавалося. Тому вирішили один раз витратитися, щоб потім забути про цю статтю витрат", — пояснила Христина.

Крістін Лан з Канади стала справжнім символом економного способу життя Фото: SWNS

Її ощадливість не обмежилася санвузлом. Жінка сама робить собі засоби для догляду за шкірою з олій, які зазвичай використовуються на кухні. Косметику та доглядові продукти вона теж замінила домашніми аналогами. А замість шампуню в пластикових пляшках купує твердий за 10 доларів (418 гривень), якого вистачає на пів року.

"Я хотіла користуватися натуральними продуктами, але не витрачати на них цілий статок. Так все і почалося — з догляду за шкірою, а потім поширилося на весь побут", — розповіла вона.

Крім цього, Крістін воліє купувати довговічний посуд — наприклад, чавунні сковороди замість тефлонових. Її філософія проста: розумні вкладення зараз допоможуть заощадити в майбутньому.

Жінка сама робить собі засоби для догляду за шкірою Фото: SWNS

Цей підхід дав їй змогу не тільки виплатити іпотеку в стислі строки, а й уперше в житті звозити своїх дітей, 15 і 17 років, у поїздки — до Мексики, на Кубу і на Кариби.

"Раніше ми навіть не могли дозволити собі політ усією сім'єю. Тільки минулого року діти вперше сіли в літак", — поділилася Христина.

Жінка впевнена: економія — це не відмова від радощів, а вдячність за те, що вже є.

"Багато хто купує новий одяг, щоб відчути себе краще. А я просто вдячна за кожен день. Це принесло в нашу сім'ю більше щастя, ніж шопінг", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка переїхала в будинок для літніх людей у 38 років. Після розставання і дорогого винаймання житла, 38-річна австралійка знайшла затишок і душевний спокій у незвичайному місці. Тепер вона живе там понад рік і не збирається повертатися до звичного міського ритму.

Також стало відомо, що хлопець почав бізнес вартістю $400 у підвалі у мами. Через 10 років його компанію DankStop купили за 4 мільйони доларів, а сам він став одним із помітних підприємців у швидкозростаючій індустрії.