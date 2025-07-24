Мужчина покрасил пруд в синий и забыл о своей собаке: та очень любит воду (видео)

Житель Кентукки (США) Уэстон решил избавиться от мутного коричневого цвета своего пруда вблизи своего дома. Мужчина решил покрасить водоем в яркий цвет, но не учел тот факт, что его четырехлетняя лабрадорка по имени Мэйси планировала проверить результат.

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Собака запрыгнула в окрашенную воду пруда, а язык и нос четвероногой изменился на синий, как это можно увидеть на видео в Instagram.

Ролик с развлечениями Мэйси стал вирусным — набрал 3,7 млн просмотров. По словам мужчины, он выпустил двух своих собак — Бейли и Мэйси побегать по лесу, и впоследствии обе четвероногие повернули в сторону пруда.

"И вдруг я слышу, как она прыгает в воду, я пытался ее остановить — но она уже была синяя. Когда она выбралась из воды, я не мог не смеяться, потому что знал — такое могло случиться только с Мэйси", — сказал Уэстон журналистам Newsweek.

По словам американца, в течение двух дней "у Мейси были ярко-синие язык и нос". Для окрашивания пруда Уэстон использовал безопасный для животных и природы краситель, заранее тщательно исследованный, чтобы убедиться, что он не навредит ни дикой природе, ни домашним любимцам.

Затем мужчина наткнувшись на похожее видео в интернете и подумал, что стоит выложить ролик с его подопечной.

"Я увидел видео, как желтый лабрадор прыгает в свежеокрашенный пруд, и когда он вышел — был действительно синий. И я подумал: "Эй, у меня тоже есть такое видео, только моя собака черная, так что цвет будет не так заметен", — добавил Уэстон.

Мужчина рассказывает, что не ожидал, что кадры с Мейси станут вирусными. Месяц спустя, после окрашивания пруда, водоем все еще остается ярко-синим, но больше не красит Мейси. Уэстон уточнил, что со всеми животными все в порядке, а экосистема пруда не пострадала.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику с собакой, пользователи отмечали забавную ситуацию, в которой оказалась собака американца. Больше всего юзерам понравились следующие сообщения:

"Синеязычная собака! А нет, это лабрадор";

"Хорошо, что у тебя не желтый лабрадор";

"Теперь у тебя есть синий лабрадор";

"Надо еще белого кота покрасить. Получится Огги";

"Да эта лабрадорка устала от черной шерсти, захотела покраситься".

Ранее Фокус рассказывал, что лабрадор оказался в курьезной ситуации во время новоселья хозяйки. Через несколько секунд собака решила выйти "прогуляться" через окно в сад, что повлекло дальнейший конфуз.

Впоследствии стало известно, как девушка обнаружила в своем бассейне неожиданного гостя. Таинственным отдыхающим был ее собака, который решил устроить себе вечерний заплыв.