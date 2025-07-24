Чоловік пофарбував ставок у синій та забув про свого собаку: той дуже любить воду (відео)

Мешканець Кентуккі (США) Вестон вирішив позбутися каламутного коричневого кольору свого ставка поблизу свого дому. Чоловік вирішив пофарбувати водойму в яскравий колір, та не врахував той факт, що його чотирирічна лабрадорка на ім’я Мейсі планувала перевірити результат.

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Собака застрибнула в пофарбовану воду ставка, а язик та ніс чотирилапої змінився на синій, як це можна побачити на відео в Instagram.

Ролик з розвагами Мейсі став вірусним — набрав 3,7 млн переглядів. За словами чоловіка, він випустив двох своїх собак — Бейлі та Мейсі побігати лісом, та згодом обидві чотирилапі повернули в сторону ставка.

"І раптом я чую, як вона стрибає у воду, я намагався її зупинити — але вона вже була синя. Коли вона вибралася з води, я не міг не сміятися, бо знав — таке могло трапитися тільки з Мейсі", — сказав Вестон журналістам Newsweek.

За словами американця, протягом двох днів "у Мейсі були яскраво-сині язик і ніс". Для фарбування ставка Вестон використав безпечний для тварин та природи барвник, заздалегідь ретельно досліджений, щоб переконатися, що він не зашкодить ані дикій природі, ані домашнім улюбленцям.

Потім чоловік натрапивши на схоже відео в інтернеті та подумав, що варто викласти ролик з його підопічною.

"Я побачив відео, як жовтий лабрадор стрибає у свіже пофарбований ставок, і коли він вийшов — був справді синій. І я подумав: "Гей, у мене теж є таке відео, тільки моя собака чорна, тож колір буде не так помітно", — додав Вестон.

Чоловік розповідає, що не очікував, що кадри з Мейсі стануть вірусними. Місяць потому, після пофарбування ставка, водойма усе ще залишається яскраво-синім, але більше не фарбує Мейсі. Вестон уточнив, що з усіма тваринами все гаразд, а екосистема ставка не постраждала.

Реакція соцмереж

В коментарях до вірусного ролика з собакою, користувачі відзначали кумедну ситуацію, в якій опинилася собака американця. Найбільше юзерам сподобалися наступні дописи:

"Синьоязикий собака! А ні, це лабрадор";

"Добре, що у тебе не жовтий лабрадор";

"Тепер у тебе є синій лабрадор";

"Треба ще білого кота пофарбувати. Вийде Оггі";

"Та ця лабрадорка втомилася від чорної шерсті, захотіла пофарбуватися".

Раніше Фокус розповідав, що лабрадор опинився в курйозній ситуації під час новосілля хазяйки. За кілька секунд собака вирішив вийти "прогулятися" через вікно до саду, що спричинило подальший конфуз.

Згодом стало відомо, як дівчина виявила у своєму басейні несподіваного гостя. Таємничим відпочивальником був її собака, який вирішив влаштувати собі вечірній заплив.