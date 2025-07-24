"Люди убегали, боясь укуса": турист прополз по улицам японского города в костюме змеи (видео)

Блогер из Бразилии Джуниор Кальдейрау, известный своими костюмированными скетчами, оказался в центре дискуссии из-за одной из последних работ. Мужчина оделся в парик и костюм кобры, прополз по улицам одного из городов Японии, чем вызвал дискуссию в сети о целесообразности такого поведения.

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Поступок Кальдейрау назвали "культурно оскорбительным" и провокацией, которая угрожает "общественной безопасности", сообщает NDTV.

Видео с костюмированным перформансом мужчины стало вирусным — набрало более 8,7 млн просмотров. На нем можно увидеть, как инфлюенсер оделся в костюм огромной змеи и надел черный парик, ползая по улицам площадью и вблизи станций метро в Японии.

Сам блогер известен тем, что воплощает разнообразные образы известных персонажей игр, кинофильмов, аниме и обыгрывает стереотипные представления в каждой стране, где бывает. Однако новый вирусный ролик вызвал огромную дискуссию среди японских пользователей.

Жители страны Восходящего солнца назвали перформанс бразильца "культурно оскорбительным" и "безрассудной провокацией, угрожающей общественной безопасности". Некоторые даже призывают к юридическим последствиям как депортация и штрафы за такой поступок посреди улиц Японии.

В то же время сам блогер записал новый ролик, в котором иронично отреагировал на скандал вокруг своего видео в костюме змеи. Мужчина подписал видео следующим образом: "В каждой стране каждый раз одно и тоже", намекая на то, что после его вирусных выступлений случаются выпады в его адрес.

Еще в 2023 году бразильское издание Caras писало, что блогер начал создавать контент после ряда личных проблем — ссор членов семьи и домогательств в его адрес. Сам Кальдейрау пытается своими роликами показать "стереотипность" человеческого мышления, которое обыгрывает в скетчах, становящихся вирусными в Instagram и TikTok.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному перформансу в костюме змеи на улицах японских городов, пользователи активно поддерживали выступление блогера. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Я только и могу, что смеяться";

"Те, кто говорит, что дело не в том, что японцы не любят иностранцев. То извините, а мне они здесь тоже не нравятся, лол. Потому что когда они приезжают в Бразилию, живут здесь и еще и ведут себя пренебрежительно";

"Только те, кто здесь живет, понимают, как серьезно сейчас относятся к вопросу допуска туристов";

"Интересно, как Бразилия всегда была сценой для иностранцев, чтобы творить что угодно, а теперь многие возмущаются, когда наши так шокируют чужую публику";

"Он напугал даже азиатов, которые привыкли к самым причудливым вещам в мире";

"Японцы убегают, боясь укуса".

Ранее Фокус рассказывал, что блогерша показала идеальную кровать для высоких пар. Теперь пользователи соцсетей размышляют, способствует ли она лучшему сну.

Впоследствии стало известно, как люди не верят в невероятное перевоплощение блогера. Девушка под ником diinaxxy показала свое необычное перевоплощение благодаря качественному макияжу и гриму на фотосессии.