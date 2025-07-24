"Люди тікали, боячись укусу": турист проповз вулицями японського міста в костюмі змії (відео)

Блогер з Бразилії Джуніор Кальдейрау, відомий своїми костюмованими скетчами, опинився у центрі дискусії через одну з останніх робіт. Чоловік одягнувся в перуку та костюм кобри, проповзши вулицями одного з міст Японії, чим викликав дискусію в мережі щодо доцільності такої поведінки.

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Вчинок Кальдейрау назвали "культурно образливим" та провокацією, яка загрожує "громадській безпеці", повідомляє NDTV.

Відео з костюмованим перформансом чоловіка став вірусним — набрав понад 8,7 млн переглядів. На ньому можна побачити, як інфлюенсер одягнувся в костюм величезної змії й одягнув чорну перуку, повзаючи вулицями площею та поблизу станцій метро в Японії.

Сам блогер відомий тим, що втілює різноманітні образи відомих персонажів ігор, кінофільмів, аніме та обігрує стереотипні уявлення в кожній країні, де буває. Однак новий вірусний ролик викликав величезну дискусію серед японських користувачів.

Мешканці країни Вранішнього сонця назвали перформанс бразильця "культурно образливим" і "безрозсудною провокацією, що загрожує громадській безпеці". Деякі навіть закликають до юридичних наслідків як депортація та штрафи за такий вчинок посеред вулиць Японії.

Водночас сам блогер записав новий ролик, в якому іронічно відреагував на скандал довкола свого відео в костюмі змії. Чоловік підписав відео наступним чином: "В кожній країні щоразу одне й теж", натякаючи на те, що після його вірусних виступів трапляються випади на його адресу.

Ще у 2023 році бразильське видання Caras писало, що блогер почав створювати контент після низки особистих проблем — сварок членів сім'ї та домагань на його адресу. Сам Кальдейрау намагається своїми роликами показати "стереотипність" людського мислення, яке обігрує в скетчах, що стають вірусними в Instagram та TikTok.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного перформансу в костюмі змії на вулицях японських міст, користувачі активно підтримували виступ блогера. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Я тільки й можу, що сміятися";

"Ті, хто каже, що річ не у тому, що японці не люблять іноземців. То вибачте, а мені вони тут теж не подобаються, лол. Бо коли вони приїжджають у Бразилію, живуть тут і ще й поводяться зневажливо";

"Тільки ті, хто тут живе, розуміють, як серйозно зараз ставляться до питання допуску туристів";

"Цікаво, як Бразилія завжди була сценою для іноземців, щоб творити що заманеться, а тепер багато хто обурюється, коли наші так шокують чужу публіку";

"Він налякав навіть азіатів, які звикли до найхимерніших речей у світі";

"Японці тікають, боячись укусу".

Раніше Фокус розповідав, що блогерка показала ідеальне ліжко для високих пар. Тепер користувачі соцмереж розмірковують, чи сприяє воно кращому сну.

Згодом стало відомо, як люди не вірять у неймовірне перевтілення блогерки. Дівчина під ніком diinaxxy показала своє незвичне перевтілення завдяки якісному макіяжу та гриму на фотосесії.