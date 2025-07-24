Тайфун — не помеха: пара сыграла свадьбу, стоя по колено в воде (видео)

На Филиппинах молодожены прошли к алтарю по затопленной церкви, несмотря на тайфун Уипа и наводнение. Они решили, что даже стихия не помешает началу их супружеской жизни.

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Ни ливни, ни наводнение, ни бушующий тайфун не смогли остановить Джейд Рика Вердильо и Джамайку Агилар из Филиппин от того, чтобы сказать друг другу заветное "да". Даже несмотря на то, что им пришлось пройти к алтарю по воде. Об этом пишет New York Post.

Во вторник, 22 июля, церковь Барасоайн в городе Малолос, провинция Булакан, оказалась затоплена из-за проливных муссонных дождей, усиленных тайфуном Уипа. Однако пара, находившаяся вместе уже десять лет, не позволила стихии сорвать планы на самый важный день в их жизни.

"Мы просто набрались смелости. Сегодняшняя свадьба — это уже своего рода жертва. Но если не преодолеем это сейчас, впереди будут и другие испытания", — признался жених.

Невеста в белом платье со шлейфом, плавающим в мутной воде, прошла по затопленному проходу церкви, чтобы присоединиться к жениху, облаченному в традиционную филиппинскую рубашку. Несмотря на сложные погодные условия, церемония состоялась, и несколько родных и друзей смогли поддержать пару в этот момент.

"Это по-настоящему необыкновенная свадьба. Вы видите, что любовь победила. Ни тайфун, ни дожди, ни наводнение не стали преградой", — поделился гость Джигго Сантос.

Вердильо добавил, что чувствует, что трудности не закончены.

"Это всего лишь одно из многих испытаний, которые мы вместе преодолеем", — отметил он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина поверил, что женится на королеве красоты. Пенсионер из Бельгии поверил, что общается с настоящей моделью Софи Вузелан. Мужчина проехал 800 км и перевел 25 000 фунтов стерлингов (почти 1,4 млн гривен) мошенникам, но узнал, что его обманули.

Также стало известно, что миллионер Джо Грогана умер через день после тайной свадьбы с сиделкой Лизой Флаэрти. Суд отказался проводить повторную экспертизу. Родные не согласны и требуют расследования.