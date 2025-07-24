Тайфун — не перешкода: пара зіграла весілля, стоячи по коліно у воді (відео)

На Філіппінах молодята пройшли до вівтаря затопленою церквою, попри тайфун Віпа і повінь. Вони вирішили, що навіть стихія не завадить початку їхнього подружнього життя.

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Ані зливи, ані повінь, ані бурхливий тайфун не змогли зупинити Джейд Ріка Вердільо і Джамайку Агілар з Філіппін від того, щоб сказати одне одному заповітне "так". Навіть попри те, що їм довелося пройти до вівтаря по воді. Про це пише New York Post.

У вівторок, 22 липня, церква Барасоайн у місті Малолос, провінція Булакан, виявилася затопленою через проливні мусонні дощі, посилені тайфуном Віпа. Однак пара, яка перебувала разом уже десять років, не дозволила стихії зірвати плани на найважливіший день у їхньому житті.

"Ми просто набралися сміливості. Сьогоднішнє весілля — це вже свого роду жертва. Але якщо не подолаємо це зараз, попереду будуть й інші випробування", — зізнався наречений.

Наречена в білій сукні зі шлейфом, що плавав у каламутній воді, пройшла затопленим проходом церкви, щоб приєднатися до нареченого, одягненого в традиційну філіппінську сорочку. Попри складні погодні умови, церемонія відбулася, і кілька рідних і друзів змогли підтримати пару в цей момент.

"Це по-справжньому незвичайне весілля. Ви бачите, що любов перемогла. Ні тайфун, ні дощі, ні повінь не стали перешкодою", — поділився гість Джигго Сантос.

Вердільо додав, що відчуває, що труднощі не закінчені.

"Це всього лише одне з багатьох випробувань, які ми разом подолаємо", — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік повірив, що одружиться з королевою краси. Пенсіонер з Бельгії повірив, що спілкується зі справжньою моделлю Софі Вузелан. Чоловік проїхав 800 км і перевів 25 000 фунтів стерлінгів (майже 1,4 млн гривень) шахраям, але дізнався, що його обдурили.

Також стало відомо, що мільйонер Джо Грогана помер через день після таємного весілля з доглядальницею Лізою Флаерті. Суд відмовився проводити повторну експертизу. Рідні не згодні та вимагають розслідування.