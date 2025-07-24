Женщина обеспокоена измученным видом кошки: камера наблюдения раскрыла причину усталости (видео)

Жительница британского графства Ланкашир Лия заметила, что 10-месячная кошка Эскимо начала проявлять признаки хронической усталости днем. Сначала женщина заподозрила болезнь у пушистой и думала проверить ее у ветеринара, но потом правда выплыла случайным образом.

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Женщина рассказала, что заметила "странную усталость" Эскимо днем без явной причины и забеспокоилась от увиденного. Обеспокоенная возможными проблемами со здоровьем, она уже задумывалась о визите к ветеринару и анализах крови.

Но однажды ночью, одновременно обеспокоенная и заинтересованная, она проверила камеру наблюдения за домашними любимцами — ее тревога за Эскимо превратилась в курьезную ситуацию. На записи, сделанной одним ранним утром, стало понятно: кошка не болела, а тренировалась на беговом колесе каждую ночь с интервалом в один час.

"Я видела немало странного на камерах наблюдения за своими животными. Но это превзошло все. Эта порода обычно не пользуется колесами для бега — обычно это делают бенгальские коты", — говорит Лия журналистам Newsweek.

Журналисты пишут, что такие "кошачьи колеса" были изобретены как безопасный и эффективный способ поддерживать активность домашних кошек. Хотя они занимают много места, но прекрасно подходят для кошек с высоким уровнем активности — например бенгальские и сиамские коты, а также сервалы.

"Мне нравится делиться выходками моих животных. Это заставляет меня улыбаться, так что надеюсь, и других тоже. Она теперь считает себя хомяком", — иронично прокомментировала кадры британка Лия.

Реакция соцсетей

В комментариях владельцы пушистых активно комментировали увиденные кадры. Больше всего комментаторам понравились следующие реплики:

"Сэкономила на ветеринаре, просто проверив камеры";

"Тренируется для кросса через всю страну";

"Это невероятно смешно";

"Девушка из спортзала!";

"Фитнес-киця, держит себя в тонусе".

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