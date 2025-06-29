Одержимому фруктами коту предложили банан: его реакция рассмешила сеть (видео)

Кот по кличке Бруно обожает фрукты, однако один из них вызывает у него отвращение, которое невозможно сдержать. Экспрессивная реакция кота на банан, когда он скорчил "вампирскую" гримасу, развеселила пользователей интернета.

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Владелица Бруно сняла на камеру забавную реакцию своего любимца и опубликовала ролик в сети TikTok. На видео можно увидеть, как женщина подносит банан к коту, сидящему на каминной полке. Сначала он заинтересованно нюхает фрукт, а потом резко отклоняется и морщится.

"Это было не просто "нет", это было "черт возьми, нет!" — подписала видео автор.

Хозяйка Бруно, 41-летняя жительница штата Калифорния в США Эмбер Уэллс, рассказала в интервью Newsweek, что вырастила кота с 4-дневного возраста. Эмбер кормила крошечного котенка молоком вручную.

Когда питомцу женщины исполнился год, он стал "одержим" фруктами, поэтому Эмбер не ожидала такой реакции на банан.

"Он просто сходит с ума, когда я ем что-то из этого, поэтому я подумала, что было бы мило познакомить его с новыми продуктами... и получила этот сюрприз!" — рассказала владелица Бруно.

Реакция кота на банан рассмешила интернет

Под видео в TikTok можно найти сотни шутливых комментариев о выражении мордочки Бруно.

"Он ведет себя так, будто вы ткнули ему в лицо луковицей", — написал один из комментаторов.

Многие из-за длинных клыков сравнили Бруно с популярным персонажем-вампиром — графом Дракулой.

"Если ваш кот не носит рубашку с рюшами и плащ на Хэллоуин, то я не знаю, что с ним происходит", — отметил другой комментатор.

Некоторые пользователи отметили, что их коты наоборот обожают бананы. Другие рассказали, что их любимцы так же реагируют на курицу или кока-колу.

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