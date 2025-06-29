Одержимому фруктами коту запропонували банан: його реакція розсмішила мережу (відео)

Кіт на прізвисько Бруно обожнює фрукти, проте один із них викликає в нього відразу, яку неможливо стримати. Експресивна реакція кота на банан, коли він скорчив "вампірську" гримасу, розвеселила користувачів інтернету.

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Власниця Бруно зняла на камеру потішну реакцію свого улюбленця та опублікувала ролик у мережі TikTok. На відео можна побачити, як жінка підносить банан до кота, що сидить на камінній полиці. Спочатку він зацікавлено нюхає фрукт, а потім різко відсахується та скривлює мордочку.

"Це було не просто "ні", це було "чорт забирай, ні!" — підписала відео авторка.

Хазяйка Бруно, 41-річна жителька штату Каліфорнія в США Ембер Веллс, розповіла в інтерв'ю Newsweek, що виростила кота з 4-денного віку. Ембер годувала крихітне кошеня молоком вручну.

Коли вихованцю жінки виповнився рік, він став "одержимий" фруктами, тому Ембер не очікувала такої реакції на банан.

"Він просто шаленіє, коли я їм щось із цього, тому я подумала, що було б мило познайомити його з новими продуктами… і отримала цей сюрприз!" — розповіла власниця Бруно.

Реакція кота на банан розсмішила інтернет

Під відео в TikTok можна знайти сотні жартівливих коментарів про вираз мордочки Бруно.

"Він поводиться так, ніби ви тицьнули йому в обличчя цибулиною", — написав один із коментаторів.

Багато хто через довгі ікла порівняв Бруно з популярним персонажем-вампіром — графом Дракулою.

"Якщо ваш кіт не носить сорочку з рюшами та плащ на Гелловін, то я не знаю, що з ним відбувається", — зазначив інший коментатор.

Деякі користувачі зазначили, що їхні коти навпаки обожнюють банани. Інші розповіли, що їхні улюбленці так само реагують на курку чи кока-колу.

Нагадаємо, 28 червня Фокус писав про кота, який допоміг розкрити сімейну таємницю. Подружжя дивувалося, як їхня маслянка постійно виявлялася ідеально вичищеною, аж поки не зняли на камеру свого 5-річного кота на прізвисько Спарк на "місці злочину".

25 червня медіа розповідали, що під час обстрілу росіян 24 червня кіт врятував дніпрянку, попросивши їсти.