Жінка занепокоєна змученим видом кішки: камера спостереження розкрила причину втоми (відео)

Мешканка британського графства Ланкашир Лія помітила, що 10-місячна кішка Ескімо почала проявляти ознаки хронічної втоми вдень. Спочатку жінка запідозрила хворобу в пухнастої та думала перевірити її у ветеринара, та потім правда випливла випадковим чином.

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Британка вирішила переглянути камери відеоспостереження у кімнаті котиків, відео з якими вона оприлюднила в своєму TikTok.

Жінка розповіла, що помітила "дивну втому" Ескімо вдень без явної причини та занепокоїлася від побаченого. Стурбована можливими проблемами зі здоров’ям, вона вже замислювалася про візит до ветеринара й аналізи крові.

Але однієї ночі, водночас стурбована й зацікавлена, вона перевірила камеру спостереження за домашніми улюбленцями — її тривогу за Ескімо перетворилася на курйозну ситуацію. На записі, зробленому одного раннього ранку, стало зрозуміло: кішка не хворіла, а тренувалася на біговому колесі щоночі з інтервалом в одну годину.

"Я бачила чимало дивного на камерах спостереження за своїми тваринами. Але це перевершило все. Ця порода зазвичай не користується колесами для бігу — зазвичай це роблять бенгальські коти", — каже Лія журналістам Newsweek.

Журналісти пишуть, що такі "котячі колеса" були винайдені як безпечний та ефективний спосіб підтримувати активність домашніх кішок. Хоча вони займають багато місця, але чудово підходять для кішок з високим рівнем активності — як-от бенгальські та сіамські коти, а також сервали.

"Мені подобається ділитися витівками моїх тварин. Це змушує мене усміхатися, тож сподіваюся, й інших теж. Вона тепер вважає себе хом’яком", — іронічно прокоментувала кадри британка Лія.

Реакція соцмереж

У коментарях власники пухнастих активно коментували побачені кадри. Найбільше коментаторам сподобалися наступні репліки:

"Зекономила на ветеринарі, просто перевіривши камери";

"Тренується для кросу через всю країну";

"Це неймовірно смішно";

"Дівчина зі спортзалу!";

"Фітнес-киця, тримає себе в тонусі".

Раніше Фокус розповідав про те, якою була реакція кота на "повернення додому" розсмішила мережу. В американському містечку Ренделз-таун у штаті Мериленд сусід повернув кота власниці, показавши його на камеру вхідних дверей.

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