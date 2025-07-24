"Боже мой": женщина вернулась домой и увидела, как ее муж спасает кота от грозы (видео)

Когда хозяйка кота уехала, ее муж остался дома один с питомцем и придумал, как защитить его от страха перед грозой. Укрытие из пледа и "кошачье телевидение" растрогали соцсети до слез.

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Вирусное видео с участием кота по кличке Багз и его заботливого хозяина растопило сердца тысяч пользователей Instagram. На кадрах, опубликованных пользователем @lauren_syndi, рыжий питомец уютно устроился в импровизированной "крепости" на диване.

Домашнее животное было накрыто одеялом и окружено вниманием.

Автор ролика, Лорен из Техаса (США), рассказала, что во время сильной грозы находилась на улице, а ее муж Бен остался дома с котом. Чтобы успокоить испуганного питомца, он соорудил для него укрытие и включил на YouTube "кошачье телевидение", подборку расслабляющих видео с птицами и природой. В подписи к ролику Лорен процитировала мужа: "Гром напугал кота, но я о нем позаботился".

История мгновенно стала популярной. Пользователи не скрывали восторга в комментариях:

"Самый зеленый флаг на свете";

"Вот за такого мужчину я хочу выйти замуж";

"Боже мой, как мило! Парень также сшил одеяло для моей старшей кошечки Баобао, потому что она очень боится грома".

К слову, грозофобия у кошек — явление нередкое. По данным PetMD, коты могут пугаться не только грома, но и молний, сильного дождя и даже атмосферных изменений, предшествующих буре. Среди признаков страха — дрожь, прятки, вокализация, деструктивное поведение и тахикардия.

Лорен призналась, что не ожидала такого внимания к ролику, но была тронута откликами.

"Многие жены писали, что их мужья тоже так поступают. И это действительно "зеленый флаг". Забота, даже о кошке, — это проявление доброты", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что кошка решила, что она курица и не отходит от стаи. По словам хозяев, она гуляет вместе с птицами, копирует их движения и не покидает курятник

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.