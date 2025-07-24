"Боже мій": жінка повернулася додому і побачила, як її чоловік рятує кота від грози (відео)

Коли господиня кота поїхала, її чоловік залишився вдома один із вихованцем і придумав, як захистити його від страху перед грозою. Укриття з пледа і "котяче телебачення" зворушили соцмережі до сліз.

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Вірусне відео за участю кота на прізвисько Багз і його турботливого господаря розтопило серця тисяч користувачів Instagram. На кадрах, опублікованих користувачем @lauren_syndi, рудий вихованець затишно влаштувався в імпровізованій "фортеці" на дивані.

Домашня тварина була накрита ковдрою й оточена увагою.

Автор ролика, Лорен з Техасу (США), розповіла, що під час сильної грози перебувала на вулиці, а її чоловік Бен залишився вдома з котом. Щоб заспокоїти переляканого улюбленця, він спорудив для нього укриття і ввімкнув на YouTube "котяче телебачення", добірку розслаблювальних відео з птахами та природою. У підписі до ролика Лорен процитувала чоловіка: "Грім налякав кота, але я про нього подбав".

Історія миттєво стала популярною. Користувачі не приховували захоплення в коментарях:

"Найзеленіший прапор на світі";

"Ось за такого чоловіка я хочу вийти заміж";

"Боже мій, як мило! Хлопець також пошив ковдру для моєї старшої кішечки Баобао, тому що вона дуже боїться грому".

До слова, грозофобія у кішок — явище нерідке. За даними PetMD, коти можуть лякатися не тільки грому, а й блискавок, сильного дощу і навіть атмосферних змін, що передують бурі. Серед ознак страху — тремтіння, хованки, вокалізація, деструктивна поведінка і тахікардія.

Лорен зізналася, що не очікувала такої уваги до ролика, але була зворушена відгуками.

"Багато дружин писали, що їхні чоловіки теж так чинять. І це справді "зелений прапор". Турбота, навіть про кішку, — це прояв доброти", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що кішка вирішила, що вона курка і не відходить від зграї. За словами господарів, вона гуляє разом із птахами, копіює їхні рухи й не залишає курник

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.