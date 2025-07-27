Найдите 5 офисных опасностей за 10 секунд: оптическая иллюзия проверит вашу остроту зрения (фото)

На предложенных картинках показана жизнь работников одного офисного помещения, где отражены имеющиеся опасности для людей. Задание будет считаться выполненным только в том случае, когда вы найдете все угрозы за 10 секунд времени.

Related video

Необычную головоломку с оптическим эффектом обнародовало британское издание Daily Express.

Вашей задачей будет следующее: перед вами будет показан один момент из жизни работников офисов одной компании. За 10 секунд попробуйте найти 5 опасностей, которые подстерегают присутствующих людей. Если готовы — тогда начинайте!

Найдите 5 угроз для офисных работников за 10 секунд Фото: Daily Express

Если вы не смогли найти все опасности в офисе, тогда дадим вам подсказку: попробуйте посмотреть не только на присутствующие угрозы, но и те, что в принципе могут навредить человеку и нанести травмы людям на картинке. Теперь, если поняли о чем вы, попробуйте еще раз.

В конце концов, если вы смогли найти все пять опасностей, тогда поздравляем! А правильные ответы вы можете увидеть на следующей картинке.

Ответ на необычную головоломку Фото: Daily Express

Если нашли все нужное по условиям задачи, то вы показали невероятную внимательность и остроту зрения. Но не расстраивайтесь, если что-то не смогли найти сразу: такие вещи как внимательность и острота зрения приобретаются путем постоянных тренировок с такими необычными упражнениями.

Ранее Фокус предлагает решить головоломку, где нужно найти лица в цветах за 13 секунд. Подсолнухи в вазе увидит любой человек, но только самые внимательные обнаружат три лица в букетах.

Также рассказывалось об оптической иллюзии с поиском детали Lego на ярком ковре. Обычный домашний ковер с множеством цветочных узоров стал "идеальным камуфляжем" для крошечной детали конструктора Lego.