Знайдіть 5 офісних небезпек за 10 секунд: оптична ілюзія перевірить вашу гостроту зору (фото)
На запропонованих картинках показано життя працівників одного офісного приміщення, де відображені наявні небезпеки для людей. Завдання вважатиметься виконаним лише в тому випадку, коли ви знайдете всі загрози за 10 секунд часу.
Незвичайну головоломку з оптичним ефектом оприлюднило британське видання Daily Express.
Вашим завданням буде наступне: перед вами буде показано один момент з життя працівників офісів однієї компанії. За 10 секунд спробуйте знайти 5 небезпек, які чатують на присутніх людей. Якщо готові — тоді починайте!
Якщо ви не змогли знайти всі небезпеки в офісі, тоді дамо вам підказку: спробуйте подивитися не тільки на присутні загрози, але й ті, що в принципі можуть нашкодити людині та завдати травм людям на картинці. Тепер, якщо зрозуміли про що ви, спробуйте ще раз.
Зрештою, якщо ви змогли знайти всі п'ять небезпек, тоді вітаємо! А правильні відповіді ви можете побачити на наступній картинці.
Якщо знайшли все потрібне за умовами задачі, то ви показали неймовірну уважність та гостроту зору. Та не розчаровуйтеся, якщо щось не змогли знайти відразу: такі речі як уважність та гострота зору набуваються шляхом постійних тренувань з такими незвичними вправами.
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