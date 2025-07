"Еще не самая маленькая": женщина тратит миллионы, чтобы сделать самую миниатюрную талию в мире

33-летняя Алеира Авендайньо из США постепенно продолжает менять параметры своего тела, а ее талия достигла лишь 46 см в объеме. Такие изменения обошлись женщине более $1,2 млн (более 56,4 млн грн), но она не планирует останавливаться и хочет достичь мирового рекорда.

Related video

Уроженка Венесуэлы говорит, что уже потратила значительные суммы средств на пластические операции груди, носа, импланты ягодиц и зубные коронки, сообщает Need to Know.

Алеира рассказывает, что свои контрастные формы сформировала с помощью чрезвычайно тугого корсета, который носит почти 20 лет. Несмотря на то, что ее организм уже претерпел экстремальные изменения — внутренние органы "сместились и адаптировались" к новому расположению, модель венесуэльского происхождения не собирается останавливаться.

Свое "преображение" она начала с ношения корсета по шесть часов в день, а сейчас почти никогда не снимает его, разве что во время гигиенических процедур. Сейчас она даже запустила собственный бренд корсетов и белья для моделирования фигуры, чтобы "помочь" другим достичь такого же "уникального" вида.

Женщина говорит, что сейчас теперь стремится побить мировой рекорд тончайшей талии, который сейчас принадлежит Кэти Джанг. Сейчас мировой рекорд составляет около 38 см в обхвате.

"Самое сложное — это покупать одежду, потому что мне ничего не подходит. Мои размеры уникальны, а к тому же у меня естественно широкие бедра. Поэтому я вынуждена шить одежду на заказ. Это огромные вложения — коррекции, процедуры, здоровая еда. Это настоящая преданность делу. Если честно, мое тело стоит застраховать", — призналась Алеира в интервью.

Блогерша активно занимается спортом и танцами Фото: Instagram Она хочет побить действующий мировой рекорд по самой маленькой талии Фото: Instagram

Ранее она заявляла, что каждая женщина должна сделать пластическую операцию, чтобы быть по-настоящему красивой, и до сих пор не изменила свою позицию. Теперь Алеира призывает всех мужчин и женщин достигать тонкой талии с помощью экстремальных методов, которые, правда, критикуют врачи и профессиональные спортсмены.

"Я совсем не скучаю по своему бывшему телу. Люди реагируют по-разному: некоторые подписываются на меня, некоторые нервничают, другие восхищаются или считают мое тело сумасшедшим", — говорит блогерша.

Она указывает, что мужчины без ума от ее экзотической фигуры, а ей нравится такое внимание и восторг других. это нравится.

"Но это не только результат большого труда — это часто физически мучительный процесс. Но сейчас я — единственная в своем роде", — добавляет Алеира.

Ранее Фокус рассказывал, что блогерша искупалась в сточных водах и стала звездой сети. Мишель Скай Гейворд попала в заголовки мировых СМИ после того, как искупалась в грязной воде неподалеку от канализационной трубы, даже не подозревая, что это за пена плавает вокруг нее.

Впоследствии стало известно, как блогер сделал свой физический недостаток фишкой. Японская интернет-знаменитость собрал сотни тысяч подписчиков благодаря своему непропорционально длинному подбородку.