"Досі не найменша": жінка витрачає мільйони, аби зробити наймініатюрнішу талію в світі

33-річна Алеїра Авендайньо зі США поступово продовжує змінювати параметри свого тіла, а її талія досягла лише 46 см в об'ємі. Такі зміни обійшлися жінці понад $1,2 млн (понад 56,4 млн грн), але вона не планує зупинятися та хоче досягти світового рекорду.

Уродженка Венесуели говорить, що вже витратила значні суми коштів на пластичні операції грудей, носа, імпланти сідниць та зубні коронки, повідомляє Need to Know.

Алеїра розповідає, що свої контрастні форми сформувала за допомогою надзвичайно тугого корсета, який носить майже 20 років. Попри те, що її організм вже зазнав екстремальних змін — внутрішні органи "змістилися та адаптувалися" до нового розташування, модель венесуельського походження не збирається зупинятися.

Своє "перетворення" вона почала з носіння корсета по шість годин на день, а нині майже ніколи не знімає його, хіба що під час гігієнічних процедур. Зараз вона навіть запустила власний бренд корсетів і білизни для моделювання фігури, аби "допомогти" іншим досягти такого ж "унікального" вигляду.

Жінка говорить, що наразі тепер прагне побити світовий рекорд найтоншої талії, який наразі належить Кеті Джанг. Наразі світовий рекорд становить близько 38 см в обхваті.

"Найскладніше — це купувати одяг, бо мені нічого не підходить. Мої розміри унікальні, а до того ж у мене природно широкі стегна. Тому я змушена шити одяг на замовлення. Це величезні вкладення — корекції, процедури, здорова їжа. Це справжня відданість справі. Якщо чесно, моє тіло варто застрахувати", — зізналася Алеїра в інтерв’ю.

Раніше вона заявляла, що кожна жінка повинна зробити пластичну операцію, щоб бути по-справжньому красивою, і досі не змінила свою позицію. Тепер Алеїра закликає всіх чоловіків і жінок досягати тонкої талії за допомогою екстремальних методів, які, щоправда, критикують лікарі та професійні спортсмени.

"Я зовсім не сумую за своїм колишнім тілом. Люди реагують по-різному: дехто підписується на мене, дехто нервує, інші захоплюються чи вважають моє тіло божевільним", — говорить блогерка.

Вона вказує, що чоловіки шаленіють від її екзотичної фігури, а їй подобається така увага та захват інших. це подобається.

"Та це не лише результат великої праці — це часто фізично болісний процес. Але нині я — єдина у своєму роді", — додає Алеїра.

