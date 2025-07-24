Оставил без бонусов: руководство присвоило премию и один из сотрудником решил отомстить

После того как руководство магазина решило не делиться обещанными бонусами, один из сотрудников решил действовать радикально. Он инсценировал падение и переломы, чтобы лишить начальство премий.

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Пользователь Reddit под ником Walshingtons рассказал удивительную историю о том, как решил отомстить руководству хозяйственного магазина за несправедливость. Ради этого мужчина пошел на самопожертвование.

По словам мужчины, с самого начала работы ему и коллегам пообещали премию за "безаварийный год", якобы бонус полагался всем сотрудникам, если никто не получит травм.

"Все были в восторге", — вспоминает автор.

Но вскоре руководство заявило, что премий не будет, сославшись на "неподтвержденные слухи".

Иллюстративное фото Фото: Unplash

Позже стало известно, что бонусы все же поступили — но менеджеры решили распределить их между собой, оставив работников ни с чем. После внутреннего расследования сотрудники подтвердили это. Разочарованный автор истории нашел новую работу, но решил уйти из старой не просто так — а эффектно.

"Я позвал коллег быть свидетелями, влез на стремянку, якобы чтобы достать товар, и умышленно прищемил два пальца, а затем упал, сломав еще и запястье", — пишет он. Само собой, теперь о премии за "безаварийный год" не могло быть и речи.

По словам Walshingtons, выражения лиц менеджеров, осознавших потерю бонусов, стоили всех страданий. Коллеги назвали поступок героя отчаянным, но справедливым. А новый работодатель, узнав историю, принял его даже с переломами.

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