Залишив без бонусів: керівництво привласнило премію, і один зі співробітником вирішив помститися

Після того як керівництво магазину вирішило не ділитися обіцяними бонусами, один зі співробітників вирішив діяти радикально. Він інсценував падіння і переломи, щоб позбавити начальство премій.

Related video

Користувач Reddit під ніком Walshingtons розповів дивовижну історію про те, як вирішив помститися керівництву господарського магазину за несправедливість. Заради цього чоловік пішов на самопожертву.

За словами чоловіка, від самого початку роботи йому і колегам пообіцяли премію за "безаварійний рік", нібито бонус належав усім співробітникам, якщо ніхто не отримає травм.

"Усі були в захваті", — згадує авторка.

Але незабаром керівництво заявило, що премій не буде, пославшись на "непідтверджені чутки".

Ілюстративне фото Фото: Unplash

Пізніше стало відомо, що бонуси все ж надійшли — але менеджери вирішили розподілити їх між собою, залишивши працівників ні з чим. Після внутрішнього розслідування співробітники підтвердили це. Розчарований автор історії знайшов нову роботу, але вирішив піти зі старої не просто так — а ефектно.

"Я покликав колег бути свідками, вліз на драбину, нібито щоб дістати товар, і навмисне прищемив два пальці, а потім упав, зламавши ще й зап'ястя", — пише він. Само собою, тепер про премію за "безаварійний рік" не могло бути й мови.

За словами Walshingtons, вирази облич менеджерів, які усвідомили втрату бонусів, коштували всіх страждань. Колеги назвали вчинок героя відчайдушним, але справедливим. А новий роботодавець, дізнавшись історію, прийняв його навіть із переломами.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка переїхала в будинок для літніх людей у 38 років. Після розставання і дорогого винаймання житла, 38-річна австралійка знайшла затишок і душевний спокій у незвичайному місці. Тепер вона живе там понад рік і не збирається повертатися до звичного міського ритму.

Також стало відомо, що хлопець почав бізнес вартістю $400 у підвалі у мами. Через 10 років його компанію DankStop купили за 4 мільйони доларів, а сам він став одним із помітних підприємців у швидкозростаючій індустрії.