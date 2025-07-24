Девушка умудрилась два месяца жить на широкую ногу и ни за что не платить: в чем секрет

20-летняя китаянка по фамилии Хуан два месяца прожила в Шанхае, одном из самых дорогих городов мира, не платя ни за услуги, ни за товары.

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Девушка мастерски обводила вокруг пальца работников сферы обслуживания, а также иногда пользовалась добротой мужчин, с которыми познакомилась в сети, пишет South China Morning Post.

Хуан занималась мошенничеством в отелях, ресторанах и такси Шанхая и в течение 60 дней успешно уклонялась от оплаты.

Китаянка останавливалась в разных отелях и купальнях города, и каждый раз в конце своего пребывания жаловалась на санитарные условия и обещала не предявлять претензии, если все будет бесплатно.

Она также неоднократно намеренно терла и царапала кожу, чтобы получить возврат средств от купальни.

В багажнике машины Хуан возила коробку с мертвыми сверчками, которых использовала в номерах или ресторанах, чтобы потом придраться к сотрудникам за недостаточную чистоту.

За отели она платила всего три раза, причем каждый раз – с помощью мужчины, с которым знакомилась в интернете. Один из ее сетевых знакомых потом рассказал журналистам, что оплатил ее пребывание в купальне, после чего она полностью его игнорировала.

Девушка устраивала скандалы в отелях и не платила за номера Фото: South China Morning Post

Когда мошенница не могла найти никого, кто мог бы оплатить ее питание, она заказывала еду с доставкой, а затем придиралась к ресторанам, чтобы получить возврат денег, сетуя на невкусные блюда или другие моменты.

Хуан также постоянно ездила на такси и не платила за поездки, каждый раз учиняя скандал и жалуясь диспетчерам.

Однако и это – не весь перечень подвигов китаянки. Она нашла способ выглядеть на миллион и не платить за одежду: покупала новые модные вещи онлайн и пользовалась семидневной политикой возврата, предоставляемой платформами электронной коммерции.

Не забывала Хуан и о внешности, сходив в салон красоты, чтобы сделать маникюр и нарастить ресницы, а затем попросила об освобождении от уплаты, сославшись на плохое самочувствие после процедуры. В салоне с нее не взяли деньги, но сняли нарощенные ресницы.

"Хорошая попытка — мечтаю стать красивой бесплатно", — сказала управляющая салона шанхайскому телевидению.

После двух месяцев такой жизни девушка была арестована полицией. Сейчас следователи собирают всю информацию о похождениях мошенницы. Ее обвиняют в провоцировании беспорядков и ссор.

Чтобы избежать ответственности, она готова уладить спор с салонами, на которые нападала. Если полиция не поддержит ее заявление, Хуан пообещала подать жалобу на сотрудников.

Общаясь с правоохранителями, задержанная объяснила, что идея пожить так пришла к ней после того, как она действительно столкнулась с насекомыми в отеле и получила бесплатное проживание.

Девушка не выразила особого сожаления, обвинив полицию в аресте и "разрушении ее жизни". Она также пыталась избежать наказания, заявив, что "никогда не вернется в Шанхай".

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