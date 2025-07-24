Дівчина примудрилася два місяці жити на широку ногу і ні за що не платити: у чому секрет

20-річна китаянка на прізвище Хуан два місяці прожила в Шанхаї, одному з найдорожчих міст світу, не сплачуючи ні за послуги, ні за товари.

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Дівчина майстерно обводила навколо пальця працівників сфери обслуговування, а також іноді користувалася добротою чоловіків, з якими познайомилася в мережі, пише South China Morning Post.

Хуан займалася шахрайством у готелях, ресторанах і таксі Шанхаю і протягом 60 днів успішно ухилялася від оплати.

Китаянка зупинялася в різних готелях і купальнях міста, і щоразу наприкінці свого перебування скаржилася на санітарні умови й обіцяла не пред'являти претензії, якщо все буде безкоштовно.

Вона також неодноразово навмисно терла і дряпала шкіру, щоб отримати повернення коштів від купальні.

У багажнику машини Хуан возила коробку з мертвими цвіркунами, яких використовувала в номерах або ресторанах, щоб потім причепитися до співробітників за недостатню чистоту.

За готелі вона платила лише тричі, причому щоразу — за допомогою чоловіка, з яким знайомилася в інтернеті. Один з її мережевих знайомих потім розповів журналістам, що оплатив її перебування в купальні, після чого вона повністю його ігнорувала.

Дівчина влаштовувала скандали в готелях і не платила за номери Фото: ленивый кот

Коли шахрайка не могла знайти нікого, хто міг би оплатити її харчування, вона замовляла їжу з доставкою, а потім чіплялася до ресторанів, щоб отримати повернення грошей, нарікаючи на несмачні страви або інші моменти.

Хуан також постійно їздила на таксі і не платила за поїздки, щоразу влаштовуючи скандал і скаржачись диспетчерам.

Однак і це — не весь перелік подвигів китаянки. Вона знайшла спосіб мати вигляд на мільйон і не платити за одяг: купувала нові модні речі онлайн і користувалася семиденною політикою повернення, яку надають платформи електронної комерції.

Не забувала Хуан і про зовнішність, сходивши в салон краси, щоб зробити манікюр і наростити вії, а потім попросила про звільнення від сплати, пославшись на погане самопочуття після процедури. У салоні з неї не взяли гроші, але зняли нарощені вії.

"Гарна спроба — мрію стати красивою безкоштовно", — сказала керівниця салону шанхайському телебаченню.

Після двох місяців такого життя дівчина була заарештована поліцією. Зараз слідчі збирають усю інформацію про пригоди шахрайки. Її звинувачують у провокуванні заворушень і сварок.

Щоб уникнути відповідальності, вона готова залагодити суперечку з салонами, на які нападала. Якщо поліція не підтримає її заяву, Хуан пообіцяла подати скаргу на співробітників.

Спілкуючись із правоохоронцями, затримана пояснила, що ідея пожити так прийшла до неї після того, як вона справді зіштовхнулася з комахами в готелі й отримала безкоштовне проживання.

Дівчина не висловила особливого жалю, звинувативши поліцію в арешті та "руйнуванні її життя". Вона також намагалася уникнути покарання, заявивши, що "ніколи не повернеться в Шанхай".

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