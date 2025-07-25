В Германии на заседании горсовета транслировали фильм со свастикой: что произошло дальше

Во время заседания городского совета в Бодман-Людвигсгафене на юге Германии на экране вдруг появились кадры из фильма для взрослых и изображение свастики.

Related video

В онлайн-трансляцию работы горсовета произошло вмешательство, пишет издание Spiegel.

В тот день на заседании совета присутствовали около 20 участников в зале заседаний и до пяти — на платформе видеотрансляции Zoom. Перебои произошли примерно через 30 минут после начала заседания.

Двое неизвестных пользователей взяли под контроль видеозвонок в Zoom и распространили порнографические изображения на своих экранах, которые также были видны в комнате для заседаний.

Мэр Бодман-Людвигсгафена Кристоф Штольц быстро отреагировал и прервал трансляцию через несколько секунд.

Как именно произошло вмешательство пока остается неизвестным.

"Сейчас мы изучаем, как сделать доступ более безопасным в будущем, а также предотвращать такие случаи и отслеживать их", — пояснил Штольц.

По словам представителя муниципалитета, вскоре программное обеспечение для передачи данных будет заменено.

По поводу инцидента было подано заявление в полицию.

Отмечается, что в течение многих лет этот муниципалитет транслировал заседания своего совета онлайн, чтобы заинтересованные граждане могли принимать в них участие из дома.

Напомним, турист прополз по улицам японского города в костюме змеи.

Фокус также писал о женщине, которая отказалась от туалетной бумаги и погасила ипотеку всего за 7 лет.