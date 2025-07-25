У Німеччині на засіданні міськради транслювали фільм зі свастикою: що відбулось далі

Під час засідання міської ради у Бодман-Людвігсгафені на півдні Німеччини на екрані раптом з’явилися кадри з фільму для дорослих та зображення свастики.

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В онлайн-трансляцію роботи міськради відбулося втручання, пише видання Spiegel.

Того дня на засіданні ради були присутні близько 20 учасників у залі засідань та до п’яти — на платформі відеотрансляції Zoom. Перебої сталися приблизно через 30 хвилин після початку засідання.

Двоє невідомих користувачів взяли під контроль відеодзвінок у Zoom і поширили порнографічні зображення на своїх екранах, які також було видно в кімнаті для засідань.

Мер Бодман-Людвігсгафена Крістоф Штольц швидко відреагував та перервав трансляцію через декілька секунд.

Як саме сталося втручання наразі залишається невідомим.

"Зараз ми вивчаємо, як зробити доступ безпечнішим у майбутньому, а також запобігати таким випадкам і відстежувати їх", — пояснив Штольц.

За словами речника муніципалітету, незабаром програмне забезпечення для передавання даних буде замінено.

З приводу інциденту було подано заяву до поліції.

Зазначається, що протягом багатьох років цей муніципалітет транслював засідання своєї ради онлайн, щоб зацікавлені громадяни могли брати в них участь з дому.

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