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МирФан

Девушка вышла замуж за попутчика, которого случайно подобрала на дороге (фото)

Девушка вышла замуж за попутчика, которого случайно подобрала на дороге
Пара познакомилась в январе 2019 года на дороге | Фото: SWNS

Американка Мэдди Качмарчик вышла замуж за попутчика Трэвиса Беккера, которого случайно подобрала на дороге в Австралии. Их встреча оказалась судьбоносной и привела к крепкому браку.

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Сначала родители девушки были удивлены ее историей знакомства с попутчиком, но теперь безмерно рады ее счастью. Об этом пишет Daily Star.

27-летняя Мэдди Качмарчик из Милуоки, штат Висконсин, призналась, что ее история любви с 26-летним Трэвисом Беккером могла никогда не начаться, если бы она выбрала другой маршрут или он задержался всего на пару минут. Пара познакомилась в январе 2019 года на дороге в Байрон-Бей, Австралия, когда Мэдди с подругой возвращались после ночного отдыха. Девушки заметили двух парней, безуспешно пытавшихся остановить попутку.

"Он стоял с другом у обочины и выглядел так, будто нуждается в помощи. Я подумала, что он очень милый, и мы решили их подвезти", — вспоминает Мэдди.

Вечер продолжился в арендованной квартире Airbnb, где компания играла в карты и разговаривала до поздней ночи.

"Мы болтали обо всем, что у нас было общего. Но я была настолько увлечена разговором, что даже не спросила его номер телефона. На следующее утро я поняла, что не знаю ни его фамилии, ни профиля в соцсетях", — рассказывает девушка.

Девушка вышла замуж за попутчика, которого случайно подобрала на дороге
Девушка приложила усилия, чтобы найти Трэвиса
Фото: SWNS

Девушка приложила усилия, чтобы найти Трэвиса. Через общих знакомых в Facebook ей удалось выйти на его друга, и уже на следующий день они снова встретились. Спустя две недели у них было первое настоящее свидание, после которого они больше не расставались.

Весной 2019 года Мэдди переехала к семье Трэвиса в Сидней, а во время пандемии COVID они вместе вернулись в Байрон-Бей, а затем — в США. В июне 2020 года Трэвис сделал предложение, а уже в январе 2021-го пара расписалась на уютной церемонии в суде Милуоки. В июне 2022 года они отпраздновали свадьбу с размахом в саду семьи Мэдди.

Сначала родители девушки были удивлены ее историей знакомства с попутчиком, но теперь безмерно рады ее счастью.

"Мой брак — самое дорогое, что у меня есть. Я знаю, что построю с ним всю свою жизнь. Иногда страшно подумать, что могла бы пройти мимо", — признается Мэдди.

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