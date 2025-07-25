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Дівчина вийшла заміж за попутника, якого випадково підібрала на дорозі (фото)

Дівчина вийшла заміж за попутника, якого випадково підібрала на дорозі
Пара познайомилася в січні 2019 року на дорозі | Фото: SWNS

Американка Медді Качмарчик вийшла заміж за попутника Тревіса Беккера, якого випадково підібрала на дорозі в Австралії. Їхня зустріч виявилася доленосною і призвела до міцного шлюбу.

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Спочатку батьки дівчини були здивовані її історією знайомства з попутником, але тепер безмежно раді її щастю. Про це пише Daily Star.

27-річна Медді Качмарчик з Мілуокі, штат Вісконсин, зізналася, що її історія кохання з 26-річним Тревісом Беккером могла б ніколи не розпочатися, якби вона вибрала інший маршрут або він затримався лише на кілька хвилин. Пара познайомилася в січні 2019 року на дорозі в Байрон-Бей, Австралія, коли Медді з подругою поверталися після нічного відпочинку. Дівчата помітили двох хлопців, які безуспішно намагалися зупинити попутку.

"Він стояв з другом на узбіччі та виглядав так, ніби потребує допомоги. Я подумала, що він дуже милий, і ми вирішили їх підвезти", — згадує Медді.

Вечір продовжився в орендованій квартирі Airbnb, де компанія грала в карти й розмовляла до пізньої ночі.

"Ми базікали про все, що в нас було спільного. Але я була настільки захоплена розмовою, що навіть не запитала його номер телефону. Наступного ранку я зрозуміла, що не знаю ні його прізвища, ні профілю в соцмережах", — розповідає дівчина.

Дівчина вийшла заміж за попутника, якого випадково підібрала на дорозі
Дівчина доклала зусиль, щоб знайти Тревіса
Фото: SWNS

Дівчина доклала зусиль, щоб знайти Тревіса. Через спільних знайомих у Facebook їй вдалося вийти на його друга, і вже наступного дня вони знову зустрілися. Через два тижні у них було перше справжнє побачення, після якого вони більше не розлучалися.

Навесні 2019 року Медді переїхала до сім'ї Тревіса до Сіднея, а під час пандемії COVID вони разом повернулися до Байрон-Бею, а згодом — до США. У червні 2020 року Тревіс зробив пропозицію, а вже в січні 2021-го пара розписалася на затишній церемонії в суді Мілуокі. У червні 2022 року вони відсвяткували весілля з розмахом у саду сім'ї Медді.

Спочатку батьки дівчини були здивовані її історією знайомства з попутником, але тепер безмірно раді її щастю.

"Мій шлюб — найдорожче, що в мене є. Я знаю, що побудую з ним усе своє життя. Іноді страшно подумати, що могла б пройти повз", — зізнається Медді.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік повірив, що одружиться з королевою краси. Пенсіонер з Бельгії повірив, що спілкується зі справжньою моделлю Софі Вузелан. Чоловік проїхав 800 км і перевів 25 000 фунтів стерлінгів (майже 1,4 млн гривень) шахраям, але дізнався, що його обдурили.

Також стало відомо, що мільйонер Джо Грогана помер через день після таємного весілля з доглядальницею Лізою Флаерті. Суд відмовився проводити повторну експертизу. Рідні не згодні та вимагають розслідування.