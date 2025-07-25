Коллега постоянно воровала дорогой кофе женщины на работе: она решила проучить нахалку
Офисная работница из США рассказала, что столкнулась с постоянной наглостью коллеги, которая регулярно воровала кофейные капсулы без ее ведома. Когда героиня истории поняла, что происходит, то решила высказать коллеге все, что думает об этой ситуации.
По словам женщины, в начале все выглядело как случайность и совпадение, но когда кофе начал регулярно исчезать, то она решила действовать, говорится в посте на одном из форумов Reddit.
Героиня истории рассказывает, что рядом с ней сидит коллега, которая в течение месяца регулярно берет с ее стола кофейные капсулы. Сначала женщина ничего не сказала, но потом количество кофе начало значительно уменьшаться.
"Но теперь она берет каждый день, а иногда и дважды в день. Это не какой-то дешевый кофе — примерно $1.5 (около 70 грн) за капсулу. Я покупаю его специально, чтобы не тратиться на кофейни и сэкономить на отпуск. Я подсчитала, что она уже выпила кофе на $45 (почти 1900 грн) только за последний месяц", — указывает автор статьи.
Впоследствии у нее лопнуло терпение и она сказала коллеге, что увидела постоянное исчезновение кофе и требует от нее или скинуться на капсулы, или покупать свои. В ответ коллега обиделась на героиню истории и не разговаривает с ней.
"Она очень обиделась. Сказала, что думала, будто я просто проявляю щедрость, и что это странно — считать что-то настолько мелкое. Но дело в том, что я вообще не предлагала ей кофе. Она просто как-то взяла — и я из-за своей загруженности тогда ничего не сказала. А теперь получается, я — плохая, потому что заговорила о деньгах", — продолжила историю американка.
Сейчас коллега игнорирует героиню истории более недели, а в разговорах с другими обозвала ее "мелочной и жадной, которая считает каждую копейку". Однако, по мнению американки, ситуация выглядит так, будто та спокойно жила за чужой счет и не испытывала угрызений совести, пока ее "не прижали".
Реакция пользователей
В заметке американки юзеры активно поддержали ее, говоря, что она правильно поступила. Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:
- "Удачно прижилась. Правильно сделала: скидываться или покупать свои капсулы";
- "И кто тут жадный то? Так что все верно сделала";
- "Этот офисный планктон никогда не учится не делать глупостей";
- "Я думаю, что побесится еще время, а потом попытается снова присесть на ваш кофе";
- "Эта "коллега" показала, что когда ей надо что-то, то все ок. Если с нее, то все сразу жадные".
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