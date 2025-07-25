Колега постійно крала дорогу каву жінки на роботі: вона вирішила провчити нахабку

Офісна працівниця з США розповіла, що зіткнулася з постійним нахабством колеги, яка регулярно крала кавові капсули без її відома. Коли героїня історії зрозуміла, що відбувається, то вирішила висловити колезі все, що думає про цю ситуацію.

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За словами жінки, на початку все виглядало як випадковість та збіг, та коли кава почала регулярно зникати, то вона вирішила діяти, йдеться в дописі на одному з форумів Reddit.

Героїня історії розповідає, що поруч з нею сидить колега, яка протягом місяця регулярно бере з її столу кавові капсули. Спочатку жінка нічого не сказала, але потім кількість кави почала значно зменшуватися.

"Але тепер вона бере щодня, а іноді й двічі на день. Це не якась дешева кава — приблизно $1.5 (близько 70 грн) за капсулу. Я купую її спеціально, щоб не витрачатися на кав'ярні й заощадити на відпустку. Я підрахувала, що вона вже випила кави на $45 (майже 1900 грн) лише за останній місяць", — вказує дописувачка.

Жінка виявила, що колега постійно крала її каву Фото: Freepik

Згодом їй урвався терпець і вона сказала колезі, що побачила постійне зникнення кави та вимагає від неї або скинутися на капсули, або купляти свої. У відповідь колега образилася на героїню історії та не розмовляє з нею.

"Вона дуже образилась. Сказала, що думала, ніби я просто виявляю щедрість, і що це дивно — рахувати щось настільки дрібне. Але річ у тім, що я взагалі не пропонувала їй каву. Вона просто якось взяла — і я через свою завантаженість тоді нічого не сказала. А тепер виходить, я — погана, бо заговорила про гроші", — продовжила історію американка.

Наразі колега ігнорує героїню історії понад тиждень, а розмовах з іншими обізвала її "дріб’язковою та жадібною, яка рахує кожну копійку". Однак, на думку американки, ситуація виглядає так, наче та спокійно жила чужим коштом і не відчувала докорів сумління, допоки її "не притисли".

Реакція користувачів

У дописі американки юзери активно підтримали її, кажучи, що вона правильно вчинила. Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Вдало прижилася. Правильно зробила: скидатися або купувати свої капсули";

"І хто тут жадібний то? Так що все вірно зробила";

"Цей офісний планктон ніколи не вчиться не робити дурниць";

"Я думаю, що побіситься ще час, а потім спробує знову присісти на вашу каву";

"Ця "колега" показала, що коли їй треба щось, то все ок. Якщо з неї, то всі відразу жадібні".

Раніше Фокус повідомляв, як жінка придумала оригінальну помсту після розлучення. В помсту вона вирішила побудувати на цьому крихітному клаптику землі повноцінне житло, навмисно загородивши вид на двір і зіпсувавши потенційну цінність сусідньої ділянки.

Згодом стало відомо, що чоловік провчив колег за крадіжки його обідів. Після п'ятої крадіжки за місяць і коли ніхто так і не зізнався у скоєному, чоловік вирішив піти на радикальний розв'язок проблеми.