Бандиты опозорились: парикмахера по ошибке приняли за миллиардера и похитили (фото)
Бандиты в Лондоне похитили 21-летнего бельгийского парикмахера, думая, что он богатый криптотрейдер. Полиция задержала всех участников преступления.
Все четверо участников похищения были задержаны и признали вину. Им грозят длительные тюремные сроки. Об этом пишет The Times.
В столице Великобритании злоумышленники похитили 21-летнего бельгийского парикмахера Квентина Сепельяка, перепутав его с богатым криптовалютным инвестором.
Сепельяк, известный как стилист бельгийских футболистов, познакомился в соцсети с 20-летней Давиной Рааймакерс. Молодой человек похвастался девушке успешной торговлей криптовалютой, а она в ответ заявила, что у нее состоятельные родители, и пригласила его провести выходные в "роскошном" жилье в центре Лондона.
Однако вместо элитного жилья парикмахера привели в съемную однокомнатную квартиру. Там его ждали сообщники Рааймакерс — 28-летний парень девушки Адлан Хаджи и двое мужчин. Бандиты приставили к горлу Сепельяка мачете, избили его и показали видео с расправой над другим человеком, требуя перевести 500 тысяч фунтов стерлингов (около 28 млн гривен).
Выяснилось, что на криптовалютном счете парикмахера лежало всего 6,71 фунта (примерно 335 гривен). Тогда похитители заставили его звонить друзьям за помощью. Один из них, получив странный звонок, обратился в полицию. В итоге преступники отобрали у парня 2 тысячи фунтов (около 111 тысяч гривен), вернули паспорт и телефон, а затем отвезли его на вокзал, где Сепельяка встретили сотрудники Скотленд-Ярда.
Следователям удалось установить квартиру, где удерживали жертву. Все четверо участников похищения были задержаны и признали вину. Им грозят длительные тюремные сроки.
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