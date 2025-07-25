Бандиты опозорились: парикмахера по ошибке приняли за миллиардера и похитили (фото)

Бандиты в Лондоне похитили 21-летнего бельгийского парикмахера, думая, что он богатый криптотрейдер. Полиция задержала всех участников преступления.

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Все четверо участников похищения были задержаны и признали вину. Им грозят длительные тюремные сроки. Об этом пишет The Times.

В столице Великобритании злоумышленники похитили 21-летнего бельгийского парикмахера Квентина Сепельяка, перепутав его с богатым криптовалютным инвестором.

Сепельяк, известный как стилист бельгийских футболистов, познакомился в соцсети с 20-летней Давиной Рааймакерс. Молодой человек похвастался девушке успешной торговлей криптовалютой, а она в ответ заявила, что у нее состоятельные родители, и пригласила его провести выходные в "роскошном" жилье в центре Лондона.

Однако вместо элитного жилья парикмахера привели в съемную однокомнатную квартиру. Там его ждали сообщники Рааймакерс — 28-летний парень девушки Адлан Хаджи и двое мужчин. Бандиты приставили к горлу Сепельяка мачете, избили его и показали видео с расправой над другим человеком, требуя перевести 500 тысяч фунтов стерлингов (около 28 млн гривен).

Парикмахера перепутали с богатым криптовалютным инвестором Фото: The Times

Выяснилось, что на криптовалютном счете парикмахера лежало всего 6,71 фунта (примерно 335 гривен). Тогда похитители заставили его звонить друзьям за помощью. Один из них, получив странный звонок, обратился в полицию. В итоге преступники отобрали у парня 2 тысячи фунтов (около 111 тысяч гривен), вернули паспорт и телефон, а затем отвезли его на вокзал, где Сепельяка встретили сотрудники Скотленд-Ярда.

Следователям удалось установить квартиру, где удерживали жертву. Все четверо участников похищения были задержаны и признали вину. Им грозят длительные тюремные сроки.

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