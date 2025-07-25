Бандити зганьбилися: перукаря помилково прийняли за мільярдера і викрали (фото)
Бандити в Лондоні викрали 21-річного бельгійського перукаря, думаючи, що він багатий криптотрейдер. Поліція затримала всіх учасників злочину.
Усіх чотирьох учасників викрадення затримали і визнали провину. Їм загрожують тривалі тюремні терміни. Про це пише The Times.
У столиці Великої Британії зловмисники викрали 21-річного бельгійського перукаря Квентіна Сепельяка, переплутавши його з багатим криптовалютним інвестором.
Сепельяк, відомий як стиліст бельгійських футболістів, познайомився в соцмережі з 20-річною Давіною Рааймакерс. Молодий чоловік похвалився дівчині успішною торгівлею криптовалютою, а вона у відповідь заявила, що в неї заможні батьки, і запросила його провести вихідні в "розкішному" житлі в центрі Лондона.
Однак замість елітного житла перукаря привели в орендовану однокімнатну квартиру. Там на нього чекали спільники Рааймакерс — 28-річний хлопець дівчини Адлан Хаджі та двоє чоловіків. Бандити приставили до горла Сепельяка мачете, побили його і показали відео з розправою над іншою людиною, вимагаючи перевести 500 тисяч фунтів стерлінгів (близько 28 млн гривень).
З'ясувалося, що на криптовалютному рахунку перукаря лежало всього 6,71 фунта (приблизно 335 гривень). Тоді викрадачі змусили його телефонувати друзям по допомогу. Один із них, отримавши дивний дзвінок, звернувся в поліцію. У підсумку злочинці відібрали у хлопця 2 тисячі фунтів (близько 111 тисяч гривень), повернули паспорт і телефон, а потім відвезли його на вокзал, де Сепельяка зустріли співробітники Скотленд-Ярду.
Слідчим вдалося встановити квартиру, де утримували жертву. Усіх чотирьох учасників викрадення затримали й визнали провину. Їм загрожують тривалі тюремні терміни.
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