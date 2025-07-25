Бандити зганьбилися: перукаря помилково прийняли за мільярдера і викрали (фото)

Бандити в Лондоні викрали 21-річного бельгійського перукаря, думаючи, що він багатий криптотрейдер. Поліція затримала всіх учасників злочину.

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Усіх чотирьох учасників викрадення затримали і визнали провину. Їм загрожують тривалі тюремні терміни. Про це пише The Times.

У столиці Великої Британії зловмисники викрали 21-річного бельгійського перукаря Квентіна Сепельяка, переплутавши його з багатим криптовалютним інвестором.

Сепельяк, відомий як стиліст бельгійських футболістів, познайомився в соцмережі з 20-річною Давіною Рааймакерс. Молодий чоловік похвалився дівчині успішною торгівлею криптовалютою, а вона у відповідь заявила, що в неї заможні батьки, і запросила його провести вихідні в "розкішному" житлі в центрі Лондона.

Однак замість елітного житла перукаря привели в орендовану однокімнатну квартиру. Там на нього чекали спільники Рааймакерс — 28-річний хлопець дівчини Адлан Хаджі та двоє чоловіків. Бандити приставили до горла Сепельяка мачете, побили його і показали відео з розправою над іншою людиною, вимагаючи перевести 500 тисяч фунтів стерлінгів (близько 28 млн гривень).

Перукаря переплутали з багатим криптовалютним інвестором Фото: the-times

З'ясувалося, що на криптовалютному рахунку перукаря лежало всього 6,71 фунта (приблизно 335 гривень). Тоді викрадачі змусили його телефонувати друзям по допомогу. Один із них, отримавши дивний дзвінок, звернувся в поліцію. У підсумку злочинці відібрали у хлопця 2 тисячі фунтів (близько 111 тисяч гривень), повернули паспорт і телефон, а потім відвезли його на вокзал, де Сепельяка зустріли співробітники Скотленд-Ярду.

Слідчим вдалося встановити квартиру, де утримували жертву. Усіх чотирьох учасників викрадення затримали й визнали провину. Їм загрожують тривалі тюремні терміни.

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