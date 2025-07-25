"Ягуар" и роскошная резиденция: индиец 9 лет выдавал себя за посла несуществующих государств (фото)

Гражданин Индии почти девять лет собирал деньги с доверчивых соплеменников, раздавая визы и устраивая бизнес в трех несуществующих или непризнанных странах. Мошенника задержала полиция и выяснилось, что он разъезжал на дорогих автомобилях, арендовал роскошную резиденцию, встречался с чиновниками и клиентами и никто не замечал, что с "послом" что-то не так.

Related video

Индиец Харшвардхан Джайн сумел "потеряться" неподалеку от Дели, в котором расположено около сотни дипломатических миссий, рассказало медиа The New York Times. Полиция задержала 47-летнего злоумышленника, который обустроил "посольство" в Газиабаде, городке рядом с индийской столицей. Фигурант приходил в роскошный офис и представлялся послом трех фейковых "стран" — в зависимости от того, в чем нуждались клиенты в тот день и в тот час. Джайн получил подозрение в мошенничестве, поскольку занимался финансовыми махинациями и другими преступлениями, пояснило медиа.

Страны, которые якобы представлял индиец, — это Вестарктика, княжество Себорга и Пульбия Лодония. NYT уточнило, что некоторые из этих названий — это действительно "микронации", которые провозгласили суверенитет, но их не признают другие страны. Джайн брал деньги с людей за обещания трудоустройства в этих "странах". Кроме того, он был вовлечен в схему "хавала" — нелегальных денежных переводов в Индии.

Полиция объяснила, что мошенник начал свои махинации в 2017 году. Его первый титул — посол Вестарктики. Перед этим он получил степень магистра делового администрирования (MBA) в одном из престижных университетов Лондона, путешествовал, начинал различные сомнительные бизнесы, но в конце концов вернулся на родину. Во время обысков у него обнаружили 12 фальшивых паспортов, 20 незаконных номерных знаков, поддельные печати органов государственной власти, иностранную валюту.

"Все это использовалось для поддержания имиджа господина Джайна как дипломата с хорошими связями", — говорится в статье.

Мошенничество в Индии — резиденция и роскошные авто фальшивого посла Фото: Из открытых источников

Между тем The Guardian добавило другие детали. Выяснилось, что индиец показывал клиентам поддельные фото, на которых он позировал с публичными лицами. По словам представителя полиции, мужчину подозревают в "отмывании денег через фиктивные компании за рубежом". Кроме того, во время обыска у фальшивого посла обнаружили 4,5 млн индийских рупий (почти 40 тыс. долл.).

Мошенничество в Индии — детали

NYT выяснило, что Вестарктика — это на самом деле не страна, а благотворительная организация Westarctica, которая занимается экологическими проектами на Западной Антарктике. Организацию основал американец Трэвис Макгенри во время работы аналитиком разведки в ВМС США. В 2016 году Джайн сделал щедрое пожертвование этой организации, и взамен получил звание "консул Вестарктики", указано в официальном объяснении. При этом никто не делал его послом, и поэтому вся атрибутика (флаги, печати) является фальшивками.

Мошенничество в Индии — кабинет фальшивого посла Фото: Из открытых источников

На странице Instagram организации появилось обращение основателя, который заявил, что не имеет никакого отношения к мошеннику Джайна.

В сети можно отыскать упоминание о княжестве Себорга — это мини-образование на территории Италии, которое существовало в Средневековье, а в середине 20 в. один из жителей возродил "независимость" и объявил себя королем. В 2010 году, как написал "24 канал", княжество избрало нового короля. Впрочем, "мини-страну" не признают, а Италия никак не реагирует, поскольку жители этой территории полностью подчиняются национальным законам.

Что такое "Пульбия Лодония" (Poulbia Lodonia) выяснить не удалось.

Отметим, в 2024 году медиа Oddity Central рассказало о еще одном случае мошенничества в Индии. Полиция разоблачила группу злоумышленников, которые открыли фейковое отделение банка и успели поработать с чужими деньгами в течение 10 дней.

Напоминаем, другой случай мошенничества в Индии связан с идеей вернуть молодость благодаря машине времени, и эта идея обогатила фигурантов на 4 млн долл.