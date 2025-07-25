"Ягуар" та розкішна резиденція: індієць 9 років видавав себе за посла неіснуючих держав (фото)

Громадянин Індії майже дев'ять років збирав гроші з довірливих одноплемінників, роздаючи візи та влаштовуючи бізнеси у трьох неіснуючих або невизнаних країнах. Шахрая затримала поліція і з'ясувалось, що він роз'їжджав на дорогих автомобілях, орендував розкішну резиденцію, зустрічався з посадовцями та клієнтами й ніхто не помічав, що з "послом" щось не так.

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Індієць Харшвардхан Джайн зумів "загубитись" неподалік від Делі, в якому розташовано близько сотні дипломатичних місій, розповіло медіа The New York Times. Поліція затримала 47-річного зловмисника, який облаштував "посольство" у Газіабаді, містечку поруч з індійською столицею. Фігурант приходив у розкішний офіс і представлявся послом трьох фейкових "країн" — залежно від того, чого потребували клієнти того дня і на ту годину. Джайн отримав підозру у шахрайстві, оскільки займався фінансовими махінаціями та іншими злочинами, пояснило медіа.

Країни, які начебто представляв індієць, — це Вестарктика, князівство Себорга та Пульбія Лодонія. NYT уточнило, що деякі з цих назв — це дійсно "мікронації", які проголосили суверенітет, але їх не визнають інші країни. Джайн брав гроші з людей за обіцянки працевлаштування в цих "країнах". Крім того, він був залучений у схему "хавала" — нелегальних грошових переказів в Індії.

Поліція пояснила, що шахрай почав свої оборудки у 2017 році. Його перший титул — посол Вестарктики. Перед цим він здобув ступінь магістра ділового адміністрування (MBA) в одному з престижних університетів Лондона, подорожував, починав різні сумнівні бізнеси, але врешті повернувся на батьківщину. Під час обшуків у нього виявили 12 фальшивих паспортів, 20 незаконних номерних знаків, підроблені печатки органів державної влади, іноземну валюту.

"Усе це використовувалося для підтримки іміджу пана Джайна як дипломата з хорошими зв'язками", — ідеться у статті.

Шахрайство в Індії - резиденція та розкішні авто фальшивого посла Фото: З відкритих джерел

Тим часом The Guardian додало інші деталі. З'ясувалось, що індієць показував клієнтам підроблені фото, на яких він позував з публічними особами. Зі слів представника поліції, чоловіка підозрюються у "відмиванні грошей через фіктивні компанії за кордоном". Крім того, під час обшуку у фальшивого послав виявили 4,5 млн індійських рупій (майже 40 тис. дол.).

Шахрайство в Індії — деталі

NYT з'ясувало, що Вестарктика — це насправді не країна, а благодійна організація Westarctica, яка займається екологічними проєктами на Західній Антарктиці. Організацію заснував американець Тревіс Макгенрі під час роботи аналітиком розвідки у ВМС США. У 2016 році Джайн зробив щедру пожертву цій організації, і натомість отримав звання "консул Вестарктики", вказано в офіційному поясненні. При цьому ніхто не робив його послом, і тому вся атрибутика (прапори, печатки) є фальшивками.

Шахрайство в Індії - кабінет фальшивого посла Фото: З відкритих джерел

На сторінці Instagram організації з'явилось звернення засновника, який заявив, що не має ніякого відношення до шахрая Джайна.

У мережі можна відшукати згадку про князівство Себорга — це мініутворення на території Італії, яке існувало в Середньовіччі, а в середині 20 ст. один з жителів відродив "незалежність" і оголосив себе королем. У 2010 році, як написав "24 канал", князівство обрало нового короля. Втім, "мінікраїну" не визнають, а Італія ніяк не реагує, оскільки жителі цієї території повністю підкорюються національним законам.

Що таке "Пульбія Лодонія" (Poulbia Lodonia) з'ясувало не вдалось.

Зазначимо, у 2024 році медіа Oddity Central розповіло про ще один випадок шахрайства в Індії. Поліція викрила групу зловмисників, які відкрили фейкове відділення банку і встигли попрацювати з чужими грошима протягом 10 днів.

Нагадуємо, інший випадок шахрайства в Індії пов'язаний з ідеєю повернути молодість завдяки машині часу, і ця ідея збагатила фігурантів на 4 млн дол.