Сюрприз от бабушки: мама не узнала свою дочь после дня у родственников (видео)

Софи Каллен из Ливерпуля (Великобритания) поделилась забавной историей о своей 20-месячной дочери Мэгги, проведшей день у бабушки и дедушки.

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Приехав за ребенком, мама увидела дочь с растрепанными волосами и сияющими глазами, стоящей у ворот вместе с собакой. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

"Это приветствие всех прохожих было немного тревожным — она выглядела так, будто провела день в диком приключении", — шутит Софи.

Мэгги, по словам мамы, проводит половину недели в детском саду, а остальное время с бабушкой и дедушкой. Это не только экономит семье около 1000 фунтов в месяц (55 тысяч гривен), но и приносит радость ребенку.

"Моя мама перешла на неполный рабочий день, чтобы помогать, а папа рано вышел на пенсию. Они обожают проводить время с внучкой", — говорит Каллен.

Софи отмечает, что дни у бабушки и дедушки — это всегда сюрприз.

"Мы никогда не забираем детей такими, какими их оставляем. Но то, как Мэгги встретила меня в этот раз, было особенно весело. Она выглядела так, будто ее разнесло ветром", — смеется британка.

Софи отмечает, что дни у бабушки и дедушки — это всегда сюрприз Фото: TikTok

Видео, в котором Софи показала эту сцену, стало вирусным, набрав более 660 тысяч просмотров. Подписчики TikTok в комментариях признаются, что узнали себя в этой ситуации.

"Это настоящая жизнь родителей. Бабушки и дедушки позволяют детям делать все, что им хочется — и это прекрасно", — пишут пользователи.

Помимо экономии, Софи уверена, что время с бабушкой и дедушкой положительно влияет на эмоциональное развитие ребенка. Исследования подтверждают, что дети, близкие к своим старшим родственникам, реже страдают от депрессии во взрослом возрасте.

"Мне повезло, что у нас есть такая поддержка. Мэгги получает любовь, внимание и массу впечатлений", — добавила Каллен.

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