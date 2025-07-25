Сюрприз від бабусі: мама не впізнала свою доньку після дня у родичів (відео)

Софі Каллен із Ліверпуля (Велика Британія) поділилася кумедною історією про свою 20-місячну доньку Меггі, яка провела день у бабусі й дідуся.

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Приїхавши за дитиною, мама побачила доньку з розпатланим волоссям і сяючими очима, яка стояла біля воріт разом із собакою. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

"Це привітання всіх перехожих було трохи тривожним — вона мала такий вигляд, ніби провела день у дикій пригоді", — жартує Софі.

Меггі, за словами мами, проводить половину тижня в дитячому садку, а решту часу — з бабусею і дідусем. Це не тільки економить сім'ї близько 1000 фунтів на місяць (55 тисяч гривень), а й приносить радість дитині.

"Моя мама перейшла на неповний робочий день, щоб допомагати, а тато рано вийшов на пенсію. Вони обожнюють проводити час з онукою", — каже Каллен.

Софі зазначає, що дні у бабусі та дідуся — це завжди сюрприз.

"Ми ніколи не забираємо дітей такими, якими їх залишаємо. Але те, як Меггі зустріла мене цього разу, було особливо весело. Вона виглядала так, ніби її рознесло вітром", — сміється британка.

Софі зазначає, що дні у бабусі та дідуся — це завжди сюрприз Фото: TikTok

Відео, в якому Софі показала цю сцену, стало вірусним, набравши понад 660 тисяч переглядів. Підписники TikTok у коментарях зізнаються, що впізнали себе в цій ситуації.

"Це справжнє життя батьків. Бабусі й дідусі дозволяють дітям робити все, що їм хочеться — і це прекрасно", — пишуть користувачі.

Крім економії, Софі впевнена, що час із бабусею і дідусем позитивно впливає на емоційний розвиток дитини. Дослідження підтверджують, що діти, близькі до своїх старших родичів, рідше страждають від депресії в дорослому віці.

"Мені пощастило, що в нас є така підтримка. Меггі отримує любов, увагу і масу вражень", — додала Каллен.

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