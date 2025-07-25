Женщина бросила работу, мужа и детей ради жизни в Италии: почему она это сделала (фото)

64-летняя Синди Шиган из США полностью изменила свою жизнь: уволилась с работы, развелась с мужем и покинула родную страну, чтобы найти счастье за границей. Сейчас она чувствует себя счастливой, но признает, что скучает по своим детям, которых нечасто видит.

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Перемены в жизни Синди начались в 2017 году, когда, по ее словам, она оказалась на жизненном перепутье, рассказала женщина журналистам в интервью Bussiness Insider.

После потери близких американка поняла, что жизнь слишком коротка, чтобы жить по привычному сценарию. Компания, где она работала в сфере недвижимости, предоставила ей отпуск, но женщина решила не возвращаться.

"Я путешествовала, ела невероятную еду, видела мир и поняла, что не хочу обратно к "нормальной" жизни", — вспоминает она.

Вскоре Синди вышла на пенсию, развелась с мужем после 30 лет брака и отправилась в путешествия. В течение семи лет она посетила почти 50 стран, среди которых Камбоджа, Вьетнам, Турция, Франция, Испания, Португалия и Италия. Женщина признается, что путешествия в одиночку дали ей ощущение свободы, которого она не имела раньше.

Сидни увидела ряд стран после отъезда из США Фото: bussines insider

Впоследствии Синди решила осесть и выбрала Италию. Сначала она жила в Португалии, а потом узнала, что может быстро получить итальянское гражданство по происхождению. Переехав в Италию, она посетила несколько городов, но именно Палермо назвала своим "городом души".

"Этот город наполнен радостью, смехом и жизнью. Я почувствовала — это мое место", — говорит она.

Сегодня Синди живет в центре Палермо в меблированной квартире площадью более 100 квадратных метров. Аренда стоит около $800 (33,4 тыс. грн) в месяц плюс $100 (4170 грн) коммунальных. По ее словам, подобное жилье в США было бы в разы дороже. К тому же жизнь в Италии значительно доступнее: продукты дешевле, а здравоохранение — более доступно.

"В США моя пенсия в $1500 (63 тыс. грн) не покрыла бы даже аренды. А здесь мне ее хватает с головой", — объясняет она.

Панорама города Палермо на итальянском острове Силиция Фото: Getty Images

Даже до того, как она получила итальянское гражданство, медицинское обслуживание стоило значительно дешевле. Например, лечение сломанной ноги после путешествия в Тунис обошлись всего в $150 (6260 грн).

Сегодня Сидни наслаждается неспешным ритмом жизни, гуляет пешком по городу, общается с местными и другими эмигрантами. Она признается, что скучает по детям, но они могут приезжать в гости, что те с радостью это делают.

"Я стала счастливее, здоровее, нашла новых друзей и каждый день открываю что-то новое. Я больше не могла жить в США — просто выросла из той жизни", — заключает американка.

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Впоследствии стало известно, как пара продала все и уехала в путешествие по миру. 55-летняя американка Шелли Питерсон вместе со своим 57-летним мужем Шейном говорят, что столкнулись с массой трудностей за это время.