Жінка покинула роботу, чоловіка та дітей заради життя в Італії: чому вона це зробила (фото)

64-річна Сінді Шіган із США повністю змінила своє життя: звільнилася з роботи, розлучилася з чоловіком і залишила рідну країну, аби знайти щастя за кордоном. Наразі вона почувається щасливою, але визнає, що сумує за своїми дітьми, яких нечасто бачить.

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Зміни в житті Сінді почалися у 2017 році, коли, за її словами, вона опинилася на життєвому роздоріжжі, розповіла жінка журналістам в інтерв'ю Bussiness Insider.

Після втрати близьких американка зрозуміла, що життя надто коротке, аби жити за звичним сценарієм. Компанія, де вона працювала у сфері нерухомості, надала їй відпустку, але жінка вирішила не повертатися.

"Я подорожувала, їла неймовірну їжу, бачила світ і зрозуміла, що не хочу назад до "нормального" життя", — згадує вона.

Незабаром Сінді вийшла на пенсію, розлучилася з чоловіком після 30 років шлюбу і вирушила в подорожі. Протягом семи років вона відвідала майже 50 країн, серед яких Камбоджа, В'єтнам, Туреччина, Франція, Іспанія, Португалія та Італія. Жінка зізнається, що подорожі наодинці дали їй відчуття свободи, якого вона не мала раніше.

Сідні побачила низку країн після від'їзду з США Фото: bussines insider

Згодом Сінді вирішила осісти й обрала Італію. Спочатку вона жила в Португалії, а потім дізналася, що може швидко отримати італійське громадянство за походженням. Переїхавши до Італії, вона відвідала кілька міст, але саме Палермо назвала своїм "містом душі".

"Це місто наповнене радістю, сміхом і життям. Я відчула — це моє місце", — каже вона.

Сьогодні Сінді живе у центрі Палермо в мебльованій квартирі площею понад 100 квадратних метрів. Оренда коштує близько $800 (33,4 тис. грн) на місяць плюс $100 (4170 грн) комунальних. За її словами, подібне житло у США було б у рази дорожчим. До того ж життя в Італії значно доступніше: продукти дешевші, а охорона здоров’я — більш доступна.

"У США моя пенсія в $1500 (63 тис. грн) не покрила б навіть оренди. А тут мені її вистачає з головою", — пояснює вона.

Панорама міста Палермо на італійському острові Силиція Фото: Getty Images

Навіть до того, як вона отримала італійське громадянство, медичне обслуговування коштувало значно дешевше. Наприклад, лікування зламаної ноги після подорожі до Тунісу обійшлися лише в $150 (6260 грн).

Сьогодні Сідні насолоджується неспішним ритмом життя, гуляє пішки містом, спілкується з місцевими та іншими емігрантами. Вона зізнається, що сумує за дітьми, але вони можуть приїжджати в гості, що ті з радістю це роблять.

"Я стала щасливішою, здоровішою, знайшла нових друзів і щодня відкриваю щось нове. Я більше не могла жити в США — просто виросла з того життя", — підсумовує американка.

Раніше Фокус розповідав про улюблену країну відомого блогера-туриста. Він обрав свою улюблену, звільнився з роботи та переїхав туди назавжди.розповідав

Згодом стало відомо, як пара продала все та поїхала в мандри світом. 55-річна американка Шеллі Пітерсон разом зі своїм 57-річним чоловіком Шейном кажуть, що зіткнулися з масою труднощів за цей час.