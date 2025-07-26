Запретная зона: тайны деревни, которую "стерли" с карты ради войны (фото)

В Англии есть место, куда редко ступает нога человека. Деревня Имбер была выселена в 1943 году и с тех пор остается закрытой. Жители покинули это место во время Второй мировой войны, а оставшиеся дома стали частью военного полигона.

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Заброшенная деревня Имбер в Англии откроется для посетителей всего на один день. Об этом пишет Express.

В Уилтшире, на Солсберийской равнине, существует уникальное место — заброшенная деревня Имбер, где с 1943 года никто не живет. Когда-то это было уютное поселение, но во время Второй мировой войны всех жителей выселили всего за 47 дней. Земли Имбера передали американским войскам для подготовки к высадке в День Д. С тех пор деревня превратилась в полигон для военных учений.

По легенде, кузнец Альберт Нэш, которого выселили из любимого дома, умер от горя. Теперь, более чем через 80 лет, Имбер открывает свои двери для публики лишь несколько раз в году. На этот раз единственным днем для посещения станет 16 августа.

До деревни можно будет добраться на автобусах ImberBus из Уорминстера, которые ходят каждые 10–15 минут с 9:30 до 17:00. Стоимость билета составит 10 фунтов (560 гривен) для взрослых и 2 фунта (112 гривен) для детей. Забронировать места нельзя, поэтому посетителям советуют приезжать заранее и покупать билеты на месте.

Церковь Святого Эгидия XVI века Фото: Britannica

Главная достопримечательность — церковь Святого Эгидия XVI века, единственное здание, открытое для публики. В самой деревне нет магазинов, электричества, связи и даже стационарных туалетов. Все остальные дома и территории строго закрыты, на них действуют ограничения из-за опасности неразорвавшихся боеприпасов.

Первый день открытых дверей прошел в 2009 году и стал ежегодным событием. В 2023 году сюда прибыли 28 автобусов, а собранные средства, около 35 000 фунтов стерлингов (1,9 млн гривен), передали фонду церкви Имбер, Королевскому британскому легиону и организации Macmillan Cancer Support.

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