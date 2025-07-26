Заборонена зона: таємниці села, яке "стерли" з карти заради війни (фото)

В Англії є місце, куди рідко ступає нога людини. Село Імбер було виселене 1943 року і відтоді залишається закритим. Жителі покинули це місце під час Другої світової війни, а будинки, що залишилися, стали частиною військового полігону.

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Покинуте село Імбер в Англії відкриється для відвідувачів лише на один день. Про це пише Express.

У Вілтширі, на Солсберійській рівнині, існує унікальне місце — покинуте село Імбер, де з 1943 року ніхто не живе. Колись це було затишне поселення, але під час Другої світової війни всіх жителів виселили всього за 47 днів. Землі Імбера передали американським військам для підготовки до висадки в День Д. Відтоді село перетворилося на полігон для військових навчань.

За легендою, коваль Альберт Неш, якого виселили з улюбленого будинку, помер від горя. Тепер, більш ніж через 80 років, Імбер відкриває свої двері для публіки лише кілька разів на рік. Цього разу єдиним днем для відвідування стане 16 серпня.

До села можна буде дістатися автобусами ImberBus з Вормінстера, які ходять кожні 10-15 хвилин з 9:30 до 17:00. Вартість квитка становитиме 10 фунтів (560 гривень) для дорослих і 2 фунти (112 гривень) для дітей. Забронювати місця не можна, тому відвідувачам радять приїжджати заздалегідь і купувати квитки на місці.

Церква Святого Егідія XVI століття Фото: Britannica

Головна визначна пам'ятка — церква Святого Егідія XVI століття, єдина будівля, відкрита для публіки. У самому селі немає магазинів, електрики, зв'язку і навіть стаціонарних туалетів. Всі інші будинки і території суворо закриті, на них діють обмеження через небезпеку боєприпасів, що не розірвалися.

Перший день відкритих дверей відбувся 2009 року і став щорічною подією. У 2023 році сюди прибули 28 автобусів, а зібрані кошти, близько 35 000 фунтів стерлінгів (1,9 млн гривень), передали фонду церкви Імбер, Королівському британському легіону та організації Macmillan Cancer Support.

Раніше Фокус повідомляв, що вперше за 80 років на продаж виставлено приватний острів із замком і фермою. За словами рієлторів, він багатий на природні чудеса, спадщину і потенціал. Острів Шуна з вісьмома житловими будинками й власним вертолітним майданчиком вперше за 80 років виставлено на продаж за 5,5 млн фунтів

Також стало відомо, що дівчина змінила квартиру в столиці на будинок у селі. Торі Гелман та її партнер Роб Оверолл переїхали з Лондона до Вінтерлі, щоб поліпшити якість життя. Відмовившись від міської метушні, високої оренди й заторів, пара купила будинок, завела собаку і налагодила віддалену роботу.