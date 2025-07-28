Семь раз обманул смерть: как живет хорватский педагог, которого называют самым "невезучим" человеком в мире

96-летнего хорватского педагога музыки Фране Селака называют самым невезучим человеком на планете, хотя он, наоборот, редкий счастливчик: мужчина умудрился при жизни семь раз избежать смертельных угроз, а впоследствии даже выиграл грандиозную сумму в лотерею.

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Жизнь этого обычного педагога из Хорватии с необычной судьбой называют сценарием для кинофильма. Однако сам Фране считает, что реальность гораздо интереснее того, что предлагает мир кинематографа. О его истории рассказало издание NDTV.

Фране Селак родился в 1929 году в Хорватии. Избрал для себя профессию учителя музыки, вел скромную жизнь.

Обычная и тихая жизнь Фране превратилась в череду приключений, когда произошла первая серьезная неприятность. В 1957 году, как рассказали в BBC, мужчина упал в реку вместе с автобусом и чудом не погиб.

После этого в жизни Фране Селака случился целый ряд загадочных случаев, когда он мог погибнуть, однако чудом был спасен:

1962 год: поезд, на котором он ехал, сошел с рельсов и рухнул в реку. В результате катастрофы погибли 17 человек, однако Фране обошелся переломанной рукой и переохлаждением;

1963 год: Фране летел на самолете, однако вдруг открылась дверь и его выбросило наружу. Он снова чудом выжил, упав на сноп сена, хотя сам самолет разбился и погибли по меньшей мере 19 человек;

1970 год: автомобиль Фране во время движения внезапно загорелся, однако мужчина успел выскочить из машины до того, как взорвался бензобак;

1973 год: в его автомобиле сломался топливный насос, из-за чего поднялся пожар. Фране обошелся обгоревшими волосами;

1995 год: Фране Селак попал в ДТП, его сбил автобус, но мужчина обошелся легкими травмами;

1996 год: Фране ехал по горной дороге, как вдруг перед ним неожиданно выехал грузовик. Пытаясь уклониться от столкновения, автомобиль вылетел с трассы и упал со 100-метровой высоты. Мужчину спасло то, что он не пристегнулся, поэтому он вылетел наружу и зацепился за дерево.

abcnews.al | хорват Фране Селак

В середине 2000-х, как сообщило издание Ripleys, Фране Селака наконец-то постигла удача. Мужчина выиграл в лотерею в Хорватии, его джекпот составил около миллиона долларов. Фране приобрел на эти средства роскошный дом, однако впоследствии передумал и продал его, раздав средства друзьям и семье. После этого он вернулся к скромной жизни.

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