Сім разів обдурив смерть: як живе хорватський педагог, якого називають "найневезучішою" людиною у світі

96-річного хорватського педагога музики Фране Селака називають найневезучішою людиною на планеті, хоча він, навпаки, рідкісний щасливець: чоловік примудрився за життя сім разів уникнути смертельних загроз, а згодом навіть виграв грандіозну суму у лотерею.

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Життя цього звичайного педагога з Хорватії з незвичайною долею називають сценарієм для кінофільму. Однак сам Фране вважає, що реальність набагато цікавіша від того, що пропонує світ кінематографа. Про його історію розповіло видання NDTV.

Фране Селак народився 1929 року у Хорватії. Обрав для себе професію вчителя музики, вів скромне життя.

Звичайне й тихе життя Фране перетворилося у низку пригод, коли відбулася перша серйозна халепа. У 1957 році, як розповіли у BBC, чоловік впав у річку разом з автобусом й дивом не загинув.

Після цього у житті Фране Селака трапилася ціла низка загадкових випадків, коли він міг загинути, однак дивом був врятований:

1962 рік: потяг, яким він їхав, зійшов з рейок та рухнув у річку. Внаслідок катастрофи загинули 17 людей, однак Фране обійшовся переламаною рукою та переохолодженням;

1963 рік: Фране летів на літаку, однак раптом відчинилися двері і його викинуло назовні. Він знову дивом вижив, впавши на сніп сіна, хоча сам літак розбився і загинули щонайменше 19 людей;

1970 рік: автомобіль Фране під час руху раптово загорівся, однак чоловік встиг вискочити з машини до того, як вибухнув бензобак;

1973 рік: в його автомобілі зламався паливний насос, через що здійнялася пожежа. Фране обійшовся обгорілим волоссям;

1995 рік: Фране Селак втрапив у ДТП, його збив автобус, але чоловік обійшовся легкими травмами;

1996 рік: Фране їхав гірською дорогою, аж раптом перед ним несподівано виїхала вантажівка. Намагаючись ухилитися від зіткнення, автомобіль вилетів з траси та впав з 100-метрової висоти. Чоловіка врятувало те, що він не пристебнувся, тому він вилетів назовні і зачепився за дерево.

abcnews.al | хорват Фране Селак

У середині 2000-х, як повідомило видання Ripleys, Фране Селака нарешті спіткала удача. Чоловік виграв у лотерею у Хорватії, його джекпот склав близько мільйона доларів. Фране придбав на ці кошти розкішний будинок, однак згодом передумав та продав його, роздавши кошти друзям та родині. Після цього він повернувся до скромного життя.

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