Лучшее решение в жару: дикие кабаны посетили известный европейский пляж (видео)
На одном из пляжей испанской Малаги отдыхающие на пляже увидели, как пара диких кабанов оказалась вблизи воды. Кабаны активно рыли себе канавки для воды, а их появление вблизи морского побережья вызвало дискуссию в интернете.
Необычных посетителей на пляже в Малаге заметил местный житель Хосе, который выложил ролик в своем TikTok.
Видео с двумя вепрями стало вирусным — набрало более 530 тыс. просмотров. На кадрах заметно, что животных заметили, когда они сели на самом краешке воды, позволяя волнам обтекать себя.
Удивленные отдыхающие наблюдали, как кабаны погружают пятачки в морскую пену. Хосе, который поделился видео, описал увиденное как "еще один обычный день на пляжах Малаги".
"Кабаны ни на кого не нападали — они просто мирно плавали, и все", — сказал он изданию What's The Jam.
Журналисты пишут, что по оценкам экологов в провинции Малага насчитывается около 22 тыс. диких вепрей. Их чрезмерная численность связана с отсутствием естественных врагов, таких как волки, быстрым размножением и недостаточным регулированием популяции из-за охоты.
Дополнительным фактором продвижения вепрей к источнику воды является сильная засуха. Из-за нее животным все труднее находить пищу и воду, поэтому их все чаще замечают в городах.
Реакция соцсетей
Появление диких кабанов на пляже в Малаге вызвало дискуссию в социальных сетей. Одни иронично высмеяли увиденное на ролике, тогда как другие советуют отдыхающим быть внимательными.
Больше всего пользователям понравились следующие реплики:
- "Жара, море, пляж. Что еще нужно?";
- "Если видите на пляже кабанов, собак или других животных — надевайте обувь или аквашузы и не садитесь прямо на песок и не касайтесь его кожей. В фекалиях животных могут быть паразиты, проникающие через кожу".
- "У них, кажется, лето веселее, чем у меня";
- "Без сомнения, именно животные больше всего заслуживают наслаждаться природой — в конце концов, настоящими свиньями являемся мы, люди".
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