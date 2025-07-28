Найкраще рішення в спеку: дикі кабани завітали на відомий європейський пляж (відео)

На одному з пляжів іспанської Малаги відпочивальники на пляжі побачили, як пара диких кабанів опинилася поблизу води. Вепри активно рили собі канавки для води, а їхня поява поблизу морського узбережжя викликала дискусію в інтернеті.

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Незвичних відвідувачів на пляжі у Малазі помітив місцевий мешканець Хосе, який виклав ролик у своєму TikTok.

Відео з двома вепрами стало вірусним — набрало понад 530 тис. переглядів. На кадрах помітно, що тварин помітили, коли вони сіли на самому краєчку води, дозволяючи хвилям обтікати себе.

Здивовані відпочивальники спостерігали, як кабани занурюють п’ятачки у морську піну. Хосе, який поділився відео, описав побачене як "ще один звичайний день на пляжах Малаги".

"Кабани ні на кого не нападали — вони просто мирно плавали, і все", — сказав він виданню What’s The Jam.

Журналісти пишуть, що за оцінками екологів у провінції Малага нараховується близько 22 тис. диких вепрів. Їхня надмірна чисельність пов’язана з відсутністю природних ворогів, таких як вовки, швидким розмноженням і недостатнім регулюванням популяції через полювання.

Додатковим фактором просування вепрів до джерела води є сильна посуха. Через неї тваринам усе важче знаходити їжу й воду, тож їх дедалі частіше помічають у містах.

Реакція соцмереж

Поява диких кабанів на пляжі у Малазі викликала дискусію в соціальних мереж. Одні іронічно висміяли побачене на ролику, тоді як другі радять відпочивальникам бути уважними.

Найбільше користувачів сподобалися такі репліки:

"Спека, море, пляж. Що ще потрібно?";

"Якщо бачите на пляжі кабанів, собак або інших тварин — одягайте взуття чи аквашузи й не сідайте прямо на пісок і не торкайтеся його шкірою. У фекаліях тварин можуть бути паразити, що проникають через шкіру".

"У них, здається, літо веселіше, ніж у мене";

"Без сумніву, саме тварини найбільше заслуговують насолоджуватись природою — зрештою, справжніми свинями є ми, люди".

Раніше Фокус повідомляв, що "райський куточок" для відпочинку розчарував двох подруг. Під час туристичної поїздки жінок супроводжували бруд, експлуатація тварин та відчуття небезпеки на балійському острові Гілі Траванган.

Згодом стало відомо, як на одеському пляжі помітили небезпечну рибу з отруйними шипами. Морський дракончик (або морський скорпіон) сягає довжиною до 40 сантиметрів і дуже боляче жалить отруйними шипами.