Вопрос безопасности: женщину после косметической операции не пустили на рейс (видео)

Жительница Хьюстона (США) Шатария Бэнкс рассказала, что ей запретили сесть на самолет из-за опасений, что ее косметическая процедура несколько дней назад помешает нормально лететь. Несмотря на то, женщина имела рекомендацию от врачей, которые позволили американке лететь.

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Госпожа Бэнкс говорит, что понимает правила авиакомпании, но ей не понравилось отношение как к клиентке, которой отказали без достаточной причины, сообщает CBS.

Женщина утверждает, что авиакомпания Spirit Airlines отказала ей в посадке на рейс в международном аэропорту Майами из-за опасений, связанных с косметической процедурой, которую она сделала несколько дней до этого.

"Даже несмотря на то, что у вас есть мое медицинское заключение, даже несмотря на то, что мой врач указал все, а мне говорят, что все равно мне не позволяют мне лететь", — говорит она на видео.

В комментарии СМИ американка сообщила, что приехала из Хьюстона в Майами на прошлой неделе для прохождения косметической процедуры. Она не стала раскрывать подробности и отметила, что не хочет раскрывать причин оперативного вмешательства.

Женщина вернулась в аэропорт со всеми документами, в которых врач разрешает ей путешествие после нескольких дней восстановления. Однако во время регистрации ей сообщили, что она не сможет сесть на самолет.

"Они не имели на это официального письменного приказа — это были просто их слова. И, кроме того, это отношение... Они просто проигнорировали слова моего врача", — говорит госпожа Бэнкс.

В то же время в компании Spirit Airlines сообщили, что там руководствовались вопросом безопасности и пригласили независимого специалиста компании MedLink, чтобы "проверить состояние пассажирки".

"Медик MedLink ознакомился с предоставленными документами и решил, что пассажирка не пригодна к перелету в ее текущем состоянии — для ее же безопасности. В конце концов ей была возвращена стоимость билета", — говорится в ответе компании.

Сама госпожа Бэнкс говорит, что понимает важность соблюдения безопасности. В то же время она считает, что должны быть более четкие правила посадки, ведь "не все имеют деньги на новый билет".

"Я не отрицаю, что они могут отказать пассажиру в перелете, заботясь о его безопасности. Но я больше никогда не захочу лететь с ними", — подытожила она, добавив, что авиакомпания полностью вернула средства за билет.

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Впоследствии стало известно, что девушку обыскали в аэропорту по неожиданной причине. Причина оказалась настолько забавной, что она решила поделиться своей историей с тысячами подписчиков в TikTok.