Питання безпеки: жінку після косметичної операції не пустили на рейс (відео)

Мешканка Г'юстона (США) Шатарія Бенкс розповіла, що їй заборонили сісти на літак через побоювання, що її косметична процедура кілька днів тому завадить нормально летіти. Попри те, жінка мала рекомендацію від лікарів, які дозволили американці летіти.

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Пані Бенкс каже, що розуміє правила авіакомпанії, але їй не сподобалося ставлення як до клієнтки, якій відмовили без достатньої причини, повідомляє CBS.

Жінка стверджує, що авіакомпанія Spirit Airlines відмовила їй у посадці на рейс у міжнародному аеропорту Маямі через побоювання, пов’язані з косметичною процедурою, яку вона зробила кілька днів до цього.

"Навіть попри те, що у вас є мій медичний висновок, навіть попри те, що мій лікар вказав усе, а мені кажуть, що все одно мені не дозволяють мені летіти", — каже вона на відео.

У коментарі ЗМІ американка повідомила, що приїхала з Г’юстона до Маямі минулого тижня для проходження косметичної процедури. Вона не стала розкривати подробиці й зазначила, що не хоче розкривати причин оперативного втручання.

Жінка повернулася до аеропорту зі всіма документами, в яких лікар дозволяє їй подорож після кількох днів відновлення. Однак під час реєстрації їй повідомили, що вона не зможе сісти на літак.

"Вони не мали на це офіційного письмового наказу — це були просто їхні слова. І, крім того, це ставлення… Вони просто проігнорували слова мого лікаря", — каже пані Бенкс.

Водночас у компанії Spirit Airlines повідомили, що там керувалися питанням безпеки та запросили незалежного фахівця компанії MedLink, щоб "перевірити стан пасажирки".

"Медик MedLink ознайомився з наданими документами й вирішив, що пасажирка не придатна до перельоту в її поточному стані — задля її ж безпеки. Врешті-решт їй було повернено вартість квитка", — йдеться у відповіді компанії.

Сама пані Бенкс каже, що розуміє важливість дотримання безпеки. Водночас вона вважає, що мають бути чіткіші правила посадки, адже "не всі мають гроші на новий квиток".

"Я не заперечую, що вони можуть відмовити пасажиру в перельоті, піклуючись про його безпеку. Але я більше ніколи не захочу летіти з ними", — підсумувала вона, додавши, що авіакомпанія повністю повернула кошти за квиток.

Раніше Фокус повідомляв, як чоловіка не пустили на рейс через легкий багаж. В аеропорту чоловіку сказали, що він має його "зробити важчим", аби сісти на потрібний рейс.

Згодом стало відомо, що дівчину обшукали в аеропорту через несподівану причину. Причина виявилася настільки кумедною, що вона вирішила поділитися своєю історією з тисячами підписників в TikTok.